Holguin, Yorgos Yerapetritis ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Atina’da görüştü.

Yerapetritis, Holguin’i Dışişleri Bakanlığı’nda kabul etti.

Görüşmede Kıbrıs sorunu ele alındı.

Yunan Bakan, Guterres'in Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve adil çözüm bulma yönündeki çalışmaları desteklediklerini ifade ederek bu yönde iki yıldır elde edilen momentumun devam etmesi gerektiğine ilişkin inancını da dile getirdi.

Holguin, 15 Haziran'da Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve 8 Haziran'da Lefkoşa'da hem Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, hem de Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü.