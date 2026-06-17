15 milyon ve BİMER KAYIP!

Recep DAL

Milyonlarca liralık bütçe ayrılan BİMER projesi, verilen sözlere ve geçen zamana rağmen hâlâ hayata geçirilmedi. Yurttaşların başvurularını tek merkezde toplayacağı iddiasıyla kamuoyuna sunulan sistemin ortada olmaması, ayrılan 14 milyon 800 bin TL’lik kaynağın akıbetini tartışmaya açtı.

Başbakan Ünal Üstel’in Aralık 2025’te kamuoyuna duyurduğu ve kısa sürede açılacağını açıkladığı BİMER, Başbakanlık bütçesi içerisinde 6 milyar 185 milyon 593 bin TL’lik toplam bütçe içinde ayrı bir gider kalemi olarak yer almış, ayrılan rakamın büyüklüğü o dönem de tartışma yaratmıştı. Gelinen noktada ise “Kaynak nereye gitti?” ve “BİMER neden hâlâ açılmadı?” soruları yanıt bekleyen en kritik başlıklar arasında yer alıyor.

İşin daha da dikkat çekici tarafı ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçim vaatleri arasında yer alan Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi’nin tek kuruş ek kaynak harcanmadan kısa sürede kurulup aktif şekilde çalışıyor olması…

BİMER’le benzer mantıkla çalışan bu yapı bugüne kadar 183 başvurunun 132’sini sonuçlandırdı. Aynı sistemin bir tarafta sıfır bütçeyle işlemesi, diğer tarafta milyonlar ayrılmasına rağmen ortada hiçbir şey olmaması, hükümetin öncelikleri ve niyeti konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Başbakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili sorular karşısında net bir yanıt veremedi. Yetkililer, “Şu an için bu konuyla ilgili bir bilgimiz yok” demekle yetinirken, milyonlarca liralık bütçenin akıbetine ilişkin ortaya çıkan belirsizlik daha da derinleşti.

Konuyu gündeme taşıyan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, sürecin başından itibaren ciddi bir plansızlık ve vizyonsuzluk olduğunu vurgulayarak, “Konuya yaklaşımda genel bir sıkıntı var. Bu işi kiminle ve ne şekilde yapılacağı topluma anlatılmadı. Ortaya gerçek bir vizon da koyulmadı” dedi.

Ekinci, hazır bir sistem varken milyonlarca liralık kaynak ayrılmasını eleştirerek, “Böyle büyük bütçelerle insanlara hayal satıp günün sonunda hiçbir şey olmaması, kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

Ayrılan 14 milyon 800 bin TL’lik kaynağın büyüklüğüne dikkat çeken Ekinci, “Çok büyük ihtimalle kendi çıkar gruplarına rant dağıtmak maksadıyla böyle bir büyük bir projeye çıktılar. Bu bütçeler birilerine harcanmasına rağmen ortaya çıkan bir sonuç da yok” diye konuştu.

Bütçe ayrıldığı dönemde konuyu sert şekilde eleştiren CTP Milletvekili Devrim Barçın ise, yaptığı araştırmalarda hiçbir uzmanın bu yazılıma 1 milyon TL'nin üzerinde bir maliyet çıkarmadığına dikkat çekmişti. Barçın, “Halkın tek bir kuruşunun dahi heba edilmesine izin vermeyeceğiz ve konunun yakın takipçisi olacağız” demişti.

BİMER’e 14,8 milyon TL kaynak…

Başbakanlık bünyesinde kurulacağı açıklanan ve yurttaşların şikayetlerini tek merkezde toplaması hedeflenen Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi (BİMER) için ayrılan 14 milyon 800 bin TL’lik bütçeye rağmen, aradan geçen sürede ortada ne bir sistem var ne de somut bir ilerleme…

Söz konusu kaynak, 6 milyar 185 milyon 593 bin TL’lik Başbakanlık bütçesi içerisinde “gider kalemi” olarak yer almış, ayrılan rakamın büyüklüğü daha o dönemde tartışma yaratmış, muhalefetin de sert tepkisini çekmişti.

Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaptığı açıklamada merkezin kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğini duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın üzerinden altı aydan fazla zaman geçmesine rağmen BİMER hâlâ hayata geçirilmedi.

Bu durum, kamuoyunda “Ayrılan kaynak nereye harcandı?” ve “Neden proje hâlâ ortada yok?” sorularını akıllara getirdi.

Milyonlar ayrıldı, proje ortada yok

Özellikle ikiye katlanan izaz ve ikram giderleriyle birlikte değerlendirildiğinde, BİMER için ayrılan bütçenin olağan sınırların çok üzerinde olması ve buna rağmen “kısa sürede açılacak” denilen projenin ortada olmaması, hükümetin niyetine ilişkin ciddi soru işaretleri yarattı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçim vaatleri arasında yer alan Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi ise çok kısa sürede kurularak aktif şekilde çalışmaya başladı.

18 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından hayata geçirilen birim, daha önce yalnızca bireysel şikayetler üzerinden ilerleyen süreci daha kurumsal ve kapsamlı bir yapıya dönüştürdü.

BİMER’le benzer mantıkla oluşturulan sistem bugüne kadar toplam 183 başvurunun 132’sini sonuçlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı’nda sıfır bütçeyle işleyen sistem

Cumhurbaşkanlığı ile yurttaşlar arasında doğrudan iletişim köprüsü kurmayı, yurttaşların yasal çerçevedeki taleplerine çözüm üretmeyi amaçlayan bu yapı, vaat edildiği şekilde işlerken dikkat çeken en önemli detay ise bu sistem için herhangi bir ek bütçe harcanmamış olması…

Birim, devletten maaş alan ancak herhangi bir aktif sorumluluğu bulunmayan müşavirlerin görevlendirilmesiyle işletilmeye başlandı.

Buna karşın Başbakan Üstel’in “Başvuruları tek merkezde toplamak, ilgili kurumlarla anında iletişim kurmak, her dosyanın ilerleyişini düzenli olarak takip etmek ve sonuç alınana kadar süreci izlemek” amacıyla kurulacağını açıkladığı BİMER için milyonlarca lira kaynak ayrılmasına rağmen ortada hâlâ hiçbir sonuç bulunmuyor.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde tek kuruş harcanmadan kurulan ve aylardır sorunsuz işleyen bir yapı varken, Başbakanlık bünyesinde milyonlarca liralık bütçeye rağmen BİMER’in hâlâ açılamaması, UBP-DP-YDP hükümetinin tartışmalı icraat zincirine yeni bir halka olarak yorumlanıyor.

Yetkililerin konuyla ilgili bilgisi yok

YENİDÜZEN’in ulaştığı Başbakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili sorulara yanıt veremedi. Yetkililer, şu aşamada konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci:

“Kendi çıkar gruplarına rant dağıtmak için böyle büyük bir projeye çıktılar”

Konuyu sosyal medya üzerinden gündeme taşıyan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Dijital Pazarlama Uzamanı Redif Ekinci ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekinci, daha en başından itibaren projeye ilişkin ciddi bir vizyon eksikliği olduğunu belirterek, “Konuya yaklaşımda genel bir sıkıntı var. Bu işin kiminle ve nasıl yapılacağı topluma anlatılmadı. Ortaya gerçek bir vizyon da koyulmadı” dedi.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) modeline işaret eden Ekinci, eğer benzer bir yapı hedefleniyorsa bunun için sıfırdan milyonlarca liralık yazılım geliştirmeye gerek olmadığını söyledi.

“Hazır yazılım zaten var. Bunun için milyonlarca lira ayıracağınıza Türkiye’den kardeş ülke çerçevesinde bu yazılım alınabilirdi. Ama bu da yapılmadı” diyen Ekinci, dijitalleşmeye karşı olmadığını ancak kamu kaynaklarının plansız şekilde kullanıldığını belirtti.

Ekinci, “Böyle büyük bütçelerle insanlara hayal satıp günün sonunda ortada hiçbir şey olmaması kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

14 milyon 800 bin TL’nin son derece yüksek bir rakam olduğuna dikkat çeken Ekinci, ülkede esas ihtiyacın parçalı projeler değil, merkezi bir dijital dönüşüm politikası olduğunu vurguladı.

Ekinci, “Bu tarz işleri tek merkezden kontrol edecek bir Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı’na ihtiyaç var. Daha makro ölçekte bütün sistemi koordine edecek bir yapıya ihtiyaç var. Esas mesele budur” dedi.

Projeye ayrılan bütçenin akıbetine ilişkin de konuşan Ekinci, “Çok büyük ihtimalle kendi çıkar gruplarına rant dağıtmak için böyle büyük bir projeye çıktılar. Bu bütçeler birilerine harcanmasına rağmen ortaya çıkan bir sonuç yok. Sorgulanması gereken de tam olarak budur” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki insan kaynağına dikkat çeken Ekinci, yerel kapasitenin sistemli şekilde dışlandığını belirterek, bunun dijital gelişimin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi.

“Bu ülkede çok iyi üniversiteler ve ciddi bir insan kaynağı var. Yeter ki gençleri, insanları ve özel sektörü sürece dahil etsinler. Ama şu anda olan bu değil. Türkiye’den yazılım satın alma derdindeler. Çözüm bu değil” diyen Ekinci, asıl sorunun insan kaynağının dijital dönüşüm süreçlerinden dışlanması olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Hiçbir uzman, 1 milyon TL’nin üzerinde bir değer biçmedi”

Konunun gündeme ilk geldiği günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mlletvekili Devrim Barçın ise, “Vatandaşa hizmet” amacıyla kurulduğu belirtilen bu yapının yazılımı için bütçeye ayrılan 14 milyon 800 bin TL’lik kaynağın dikkat çekici boyutta olduğunu söylemiş; yazılımın maliyetine ilişkin yaptığı araştırmalarda, uzmanlardan 1 milyon TL’nin üzerinde bir değer biçen kimseye rastlamadığını ifade etmişti.

Barçın, bütçe görüşmeleri ve sonrasında da konunun yakın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Vatandaşımızın tek kuruşunun heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz” demişti.