Mandella, Mağusa’daki ilk mağazası "Mandella Extra"yı hizmete açtı

Ev, bahçe ve yaşam ürünleri alanında faaliyet gösteren Mandella, adadaki dördüncü mağazası ve Mağusa’daki ilk yatırımı olan "Mandella Extra"yı düzenlenen törenle hizmete açtı.

Açılışa iş dünyası temsilcileri, davetliler ve protokol üyeleri katıldı.

Türkiye merkezli Sönmez Global’in sanayi ve üretim alanındaki birikiminden ilham alan Mandella’nın, Yönetim Kurulu Başkanı Sesilia Değirmencioğlu’nun liderliğinde Kuzey Kıbrıs’ta farklı formatlarda perakende faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Açılışta konuşan Sönmez Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Algın, şirketin sanayi ve üretim alanındaki deneyiminin yeni girişimlere katkı sağlamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Algın, Kuzey Kıbrıs’ın yatırım potansiyeline güvendiklerini söyledi.

Törene katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise özel sektör yatırımlarının ekonomik büyüme ve istihdam açısından önem taşıdığını belirterek, ülkeye değer kattığı değerlendirilen yatırımların desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından davetliler ile basın mensupları, Sesilia Değirmencioğlu’nun ev sahipliğinde "Mandella Extra" mağazasını gezerek ürün yelpazesi ve mağaza içi deneyim alanları hakkında bilgi aldı.