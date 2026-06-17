7 ülkeden 13 komedyen Lefkoşa’da sahne alacak

Lefkoşa’da mizahseverleri alışılmışın dışında bir etkinlik bekliyor.

Collective Beat tarafından düzenlenen Kara Mizah Komedi Gecesi, 20 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da Rüstem Kitabevi'nde gerçekleştirilecek.

İngilizce olarak düzenlenecek etkinlikte, 7 farklı ülkeden 13 komedyen sahne alacak. Sanatçılar, toplumda genellikle konuşulmaktan kaçınılan ölüm, hayatın absürtlüğü, toplumsal çelişkiler ve günlük yaşamın karanlık yönleri gibi konuları mizah aracılığıyla ele alacak.

Kara mizah; trajik, rahatsız edici veya tabu kabul edilen konuların mizahi bir dille işlenmesi olarak tanımlanıyor. Bu mizah türü, izleyiciyi güldürürken aynı zamanda düşünmeye de davet ediyor. Kara mizahın amacı yaşanan acıları küçümsemek değil, zor ve karmaşık konulara farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilmek olarak değerlendiriliyor.

Organizatörler, etkinliğin geleneksel stand-up gösterilerinden farklı olarak sürpriz performanslara da yer vereceğini belirtiyor.

İçeriği nedeniyle etkinlik yalnızca 18 yaş ve üzeri izleyicilere açık olacak.