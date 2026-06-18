“Güngör’deki yangınlar atık yönetimi sisteminin sorgulanmasını gerektiriyor”

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nde meydana gelen son yangının ardından tesiste son yıllarda özellikle sıcak dönemlerde tekrarlayan yangınların, atık yönetimi sisteminin etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirtti.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın ülkenin farklı bölgelerinden görülebildiğine dikkat çeken Tel, yaşananların artık münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Açıklamasında, geçmişte çevre ve hava kirliliğiyle gündeme gelen Dikmen Çöplüğü’nü hatırlatan Tel, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nin yalnızca depolama kapasitesini artırmak amacıyla değil, daha kapsamlı bir atık yönetimi sisteminin parçası olarak planlandığını ifade etti.

Tel, atık azaltımı, geri dönüşüm, transfer altyapısı, sızıntı ve gaz yönetimi gibi unsurların entegre bir sistem içerisinde ele alınması gerektiğini kaydederek, bugün gelinen noktada sistemin ne ölçüde hayata geçirildiğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Transfer istasyonlarının eksikliği ve bazı bölgelerde devam eden vahşi depolama uygulamalarının çevresel riskleri artırdığını kaydeden Tel, bunun sonucunda yangınlar, hava kirliliği ve halk sağlığına yönelik tehditlerin büyüdüğünü söyledi.

Güngör’de yükselen dumanın yalnızca bir yangının sonucu olmadığını vurgulayan Tel, uzun yıllardır sürdürülen çevre politikaları ve uygulamalarının da bu tabloda etkili olduğunu ifade etti.

Yetkililere çağrıda bulunan Tel, yangına ilişkin teknik bilgilerin ve hava kalitesi ölçümlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını, tesisin işletme modelinin bağımsız şekilde değerlendirilmesini ve entegre atık yönetimi sisteminin gecikmeden uygulanmasını talep etti.

Tel ayrıca, yangının ardından ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılmamasını eleştirerek, sürece ilişkin şeffaf bilgilendirme beklediklerini ifade etti.