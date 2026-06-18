Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin “iki devletli çözüm” teziyle ilgili konuştu, Crans Montana sonrası ortaya konan bu çerçevenin içinin ne kadar doldurulduğunu, tartışıldığını sorguladı; “bana sorarsan çok da içi doldurulmuş ve tartışılmış bir şey değil” dedi.

Kanal SİM’de, gazeteci Serhat İncirli’nin programına konuk olan Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamalarda bulunuyor…

Gazeteci İncirli’nin, Türkiye’nin ortaya koyduğu “iki devletli çözüm” teziyle ilgili sorusuna yanıt veren Erhürman, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin ortaya koyduğu bir pozisyon var, egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statünün olduğu bir yapıda müzakere olur diye kavramsal bir çerçeve. Crans Montana süreci sonrası ortaya konan bir çerçeve. Bu çerçevenin içi ne kadar dolduruldu, tartışıldı, bana sorarsan çok da içi doldurulmuş ve tartışılmış bir şey değil.”

Hem seçim döneminde hem de sonrasında ortaya koyduğu şeyin aynı olduğunu belirten Erhürman, “Ben içeriği konuşmayı tercih ediyorum. İçerik üzerinden gittiğimiz zaman ne konuştuğumuzun anlaşılacağını düşünüyorum” dedi.

Erhürman, “Çözüm arandığı taktirde, çözümü içerikte görmek gerekir. En beğendiğiniz kavram da konulabilir isim olarak. Altına bakarsınız, nasıl dolduruldu, bunun sizin arzu ettiğiniz şeyleri karşılamadığını görebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir koordinasyon içerisinde süreci yürüttüklerini belirten Erhürman, “İçeriği konuşacağız, müzakereye oturmak istiyoruz çünkü çözüm istiyoruz. Ama içeriğe gelmeden önce 4 maddelik metodolojiyi konuşmamız gerek. Ama bu içerikten kaçmak değildir” şeklinde konuştu.

Karma evlilikler konusu:

“Vatandaşlık verilmeme gerekçeleri raporlarda farklı, söylemde farklı”

Karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması konusundaki sorulara yanıt veren Erhürman, “Benim iddiam, şu anda karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı alma hakkının net olduğudur. BM’nin kendi insan hakları raporlarına bak, AB’nin insan hakları raporlarına bak? Avrupa Parlamentosu’nun raporlarına bak? Irkçılığa Ve Ayrımcılığa Karşı Avrupa Parlamentosu komitesinin raporunda, karma evliliklerden doğan çocuklara yapılanın ayrımcılık olduğu ifade ediliyor” dedi.

Konuyla ilgili yeni bir takım açılımlar yaşandığını belirten Erhürman, “13 yıldır bekliyordum aniden vatandaşlığı aldım diyen insanlarla karşılaşmaya başladık. Ama bu beni asla tatmin etmiyor” ifadelerini kullandı.

Annesi ya da babası Türkiye’den gelen insanlara yurttaşlık verilmediğini anımsatan Erhürman, bunun gerekçesiyle ilgili Avrupa Birliği raporlarına giren gerekçeyle söylenenler arasındaki gerekçelerin farklılıklarına dikkat çekti:

“Rapora girenle söylenen farklı. Rapora giren; ‘yasadışı limandan girdiği için’ yurttaşlık verilmiyor. Söylenenler arasından ortaya çıkarttığın ise burada kıyılan nikahın tanınıp tanınmaması. Eğer AİHM kararlarından bahsedeceksek, bugün gemilerde bile evleniliyor. Özel hukuk işlemleri AİHM’de tanınmaya bakılmaksızın geçerli sayılıyor.”

Türkiye ile ilişkiler:

"Bir mutsuzluk, huzursuzluk, birbirimizi anlamamak gibi bir şey hissetmiyorum"

Gazeteci İncirli’nin, “Türkiye size destek veriyor mu? Mutlular mı seçildiğiniz için, ne hissediyorsunuz?” sorusu üzerine Erhürman, “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı veya gelen tüm bakanlarla görüşüyorum. Bir mutsuzluk, huzursuzluk, birbirimizi anlamamak gibi bir şey hissetmiyorum. Seçimden önce de söylediğim gibi; Kıbrıs sorunu konusunda ne yapıyorsam, Türkiye Cumhuriyeti ile koordinasyon ve istişare içerisinde yapıyorum. Kim mutlu, kim mutsuz, bunlar çok subjektif şeyler” dedi.

İki seçimin aynı gün yapılması ihtimali:

“Oy verme ve sayma süreçlerini olumsuz etkiler”

Yine İncirli’nin “Başbakan ile son görüşmenizde, erken seçim konusu gündeme geldi mi?” sorusuna yanıt veren Erhürman, “Yaklaşık iki ay önce, bu konuda çok açık bir açıklama yaptım. O süreçte iki seçimin birlikte yapılması yönünde bir tartışma yoktu. Ama böyle bir şey duyduğumu, böyle bir durumun; oy verme ve sayma süreçlerini olumsuz etkileyeceğini, sayım süresi uzadıkça sayımın güvenliğine ilişkin çok fazla şey konuşulacağını, bu durumun Kıbrıs Türk demokrasisine zarar vereceğini söyledim” dedi. Erhürman, “Bu konuda hakkında başka konuşmam. Cumhurbaşkanı olarak benim ne karar alma yetkim var ne de alınacak kararı veto etmek veya geciktirmek yetkim var. Anayasa’nın birinci maddesinde ‘demokrasi’ olduğuna göre ve benim de Anayasa’yı koruma görevim olduğuna göre, yaptığım açıklama yeterlidir” şeklinde konuştu.