“Tuvaldeki Sır” Almanya yolcusu

Murat OBENLER

Yönetmenliğini Ömer Evre'nin üstlendiği, yapımcılığını Altıner Dereliköylü, Biket İlhan ve Ömer Evre'nin gerçekleştirdiği "Tuvaldeki Sır" (The Secret on the Canvas), 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak. Film, 16 Haziran 2026 Salı günü saat 20.30'da Frankfurt'taki Film Forum Höchst Sineması'nda gösterilecek. Gösterime yapımcılardan Altıner Dereliköylü, filmin başrol oyuncularından Hatice Tezcan ve yönetmen Ömer Evre de katılacak.

İki toplumlu oyuncu kadrosunda önemli isimler yer alıyor

İki toplumlu oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmin başrollerinde Cemal Hünal, Hatice Tezcan, Devrim Nas, Şahin Ergüney, Cansev Günsoy, Esin Kaya, Georgios Anagiotos, İpek Amber ve Deniz Çakır yer alıyor. Osman Alkaş ve Neophytos Neophytou da konuk oyuncu olarak filmde yer alıyor.

Festival kapsamında ayrıca bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülleri; Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar, Sibel Kekilli, Ayten Uncuoğlu, Tamer Yiğit ve Coşkun Göğen'e takdim edilecek. Ayrıca merhum oyuncu Yılmaz Zafer adına Vefa Ödülü verilecek. Festivalin onur konukları arasında Meltem Kaptan, Şebnem Bozoklu ve Ozan Akbaba da yer alıyor.

Film ilham arayışıyla Kıbrıs'a gelen senarist Mert'in, ressam Ayten'in gençliğinde Rum genci Nikos ile yaşadığı yasak aşka dair izleri keşfetmesiyle başlayan hikâyeyi konu alıyor. Mert'in araştırması onu geçmişin karanlık sırlarına götürürken, yolu Zehra ile kesişir ve ikili birlikte nesiller boyunca saklanan bir gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır.

Film Kıbrıs'ın ortak kültürel hafızasını ve sinemanın birleştirici gücünü uluslararası izleyicilerle paylaşıyor

Türk ve Rum sanatçıları aynı yapımda buluşturan "Tuvaldeki Sır", Kıbrıs'ın ortak kültürel hafızasını ve sinemanın birleştirici gücünü uluslararası izleyicilerle paylaşmayı amaçlıyor.