Avusturya’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 20 Bin euroluk bağış

Avusturya hükümetinin, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ilk kez 20 bin euro bağışta bulunduğu kaydedildi.

Haravgi gazetesi, katkının 12 Haziran’da alındığını ve yıl sonuna kadar, kayıp şahıslara ait kalıntıların tespit edilmesi, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi çalışmalarını güçlendirmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, komitenin verilerine göre, bugüne kadar her iki toplumdan 1069 kayıp kişinin kalıntılarının kimliklendirilerek ailelerine teslim edildiğini ve bu insani misyonunun sürdürülebilmesi için uluslararası bağışçıların desteğinin kritik önem taşıdığını kaydetti.

Haberde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, sağlanan ilk mali katkı nedeniyle Avusturya hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.