Biyologlar Derneği: “Kuru otların ve yanıcı bitki örtüsünün düzenli temizlenmesi hayati önem taşıyor”

Biyologlar Derneği, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklığın yangın riskini arttırdığına dikkat çekerek, kuru otların ve yanıcı bitki örtüsünün düzenli temizlenmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Biyologlar Derneği, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, özellikle ekili tarım alanları, zeytinlikler, narenciye bahçeleri, makilik alanlar ve ormanlık bölgelerin çevresinde biriken kuru otların, kontrolsüz yangınların hızla yayılmasına neden olabileceği belirtildi.

Anız yakmanın yalnızca yangın riskini artırmakla kalmadığını; toprak canlılarına, biyoçeşitliliğe, hava kalitesine ve insan sağlığına da ciddi zararlar verdiğine işaret edilen açıklamada, “Kuru otları temizleyelim, anız yakmayalım, açık ateşten kaçınalım ve duman ya da yangın gördüğümüzde vakit kaybetmeden ihbarda bulunalım.” denildi.

Artan sıcaklık ve kuraklığın gelecekte yaratacağı çevresel ve toplumsal risklere karşı farkındalığın güçlendirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Temiz Çevre - Güvenli Ada” mesajıyla geleceği korumanın toplumun ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.