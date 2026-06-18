Hükümet ortaklarıyla dün gerçekleştirdikleri “genel seçim tarihi belirleme” toplantısına ilişkin konuşan Başbakan Ünal Üstel, “Net bir karar yok” dedi.

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu programa konuk olan Üstel, CTP lideri Sıla Usar İncirli’nin erken seçim çağrısına değindi, “Sayın ana muhalefet başkanı her çıktığında erken seçim çağrısı yapıyordu. Biz de dedik ki ülke menfaati için gelin iki seçimi birlikte yapalım. Sonuçta Aralık ayında yerel seçimler var” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Madem ki bu ülkeyi bu kadar sever ve düşünürsünüz, gelin ikisini bir yapalım dedik. Neden? İki seçimi bir yaptığında ülkenin kazanımları çok” dedi.

Üstel, “Acelemiz yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir. İnsanımızı iki kez sandığa götürmeyelim” şeklinde konuştu.

“Doğal gaz projesi 1 buçuk sene içinde hayat bulacak”

Başbakan Üstel, geçtiğimiz ay kendi ortaklarına dahi haber vermeden gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sonrası sürpriz bir şekilde açıkladığı doğal gaz projesine ilişkin de bazı detaylar paylaştı.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 1 Temmuz’da adaya geleceğini ve doğal gaz projesinin protokolünün imzalanacağını söyledi.

“Bu doğrultuda Eylül veya Ekim ayında ise boruların döşendiğine hep birlikte şahitlik edeceğiz” diyen Üstel, 1 buçuk sene gibi bir zamanda projenin hayat bulacağını öne sürdü.

Üstel’in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Çevreyi korumak ve maliyetleri düşürmek için Türkiye’den doğal gaz getirme ve bununla elektrik üretme projesine yöneldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın talimatıyla bu projenin çalışması başladı. Son aşamaya gelindi Cevdet Yılmaz 1 Temmuz 2026’da adaya gelecek ve bunun protokolünü halkımızın huzurunda imzalayacağız. Bu doğrultuda Eylül veya Ekim ayında ise boruların döşendiğine hep birlikte şahitlik edeceğiz. 1 buçuk sene gibi bir zamanda proje hayat bulacak. En geç 2029’da bu projenin gerçekleşmesi hesaplanıyor. Doğal gazın gelmesindeki öncelik enerjide kullanılmasıdır.”