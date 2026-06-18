“Yetkililer Lefke'ye gelmekten neden çekiniyor?”

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, okulun yeni bina projesine ilişkin bilgilendirme toplantısının Lefke’de yapılmasını istedi.

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, geç de olsa yeni okul binası projesinin hayata geçirilecek olmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, projeye ilişkin bilgilendirme toplantısının yarın Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda yapılmasına tepki gösterildi.

Söz konusu projenin doğrudan Lefke halkını ilgilendirdiği vurgulanan açıklamada, toplantı için Lefke'de uygun salonlar ve gerekli tüm imkânların olduğu kaydedildi. “Yetkililer Lefke'ye gelmekten neden çekinmektedir?” diye sorulan açıklamada, toplantının Lefkoşa'da düzenlenmesinin makul gerekçesinin de kamuoyuyla paylaşılması talep edildi.

Velilerin önemli bir bölümünün çalıştığı ve mesai saatlerinde Lefkoşa'ya giderek toplantıya katılamayacağı belirtilen açıklamada, “Katılımın düşük olması mı istenmektedir?” diye de soruldu.

Yeni bina için bir güz ve bir bahar dönemi kaybedilmesinin yarattığı hayal kırıklığının da dile getirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin daha uygun koşullarda eğitim alabilmesi için beklenen yatırımın gecikmesi zaten başlı başına bir sorunken, projenin tanıtım toplantısının da Lefke dışında yapılmak istenmesi, Lefke halkının sürecin dışında bırakıldığı yönünde bir algının oluşmasına neden olmaktadır. Oysa bu proje en başta Lefke'nin öğrencilerine, ailelerine ve eğitim emekçilerine aittir.”

Bundan sonraki süreçte şeffaflığın, katılımcılığın ve yerinde bilgilendirmenin ön planda tutulmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, yetkililer toplantıyı Lefke'de gerçekleştirmeye davet edildi.