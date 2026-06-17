Yenierenköy BEMSA Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği “Atatürk ve Çocuk” konulu resim ve şiir yarışması ödül töreni yapıldı.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Dernek binasında yer alan ödül törenine Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da katıldı.

Bakırcı törende yaptığı konuşmada, çocuklar ile gençlerin okullar dışında sivil toplum ve derneklerin yarattığı aktivitelerle kendilerini geliştirmelerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek; çocukları, aile ve dernek yöneticilerini tebrik etti.

BEMSA Dernek Başkanı Canan Mimar ise etkinliğe katılan Belediye Başkanı'na, tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek, çocukların başarılarının devamını temenni etti.