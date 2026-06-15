EL-SEN ve TÜRKSEN üyelerine indirimli konaklama protokolü

Noyanlar Şirketler Grubu bünyesindeki Noyanlar Holidays ile NOYKÖM iştiraki Riverside Life Residence, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ve TÜRKSEN arasında indirimli konaklama imkânı sağlayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, sendika üyelerinin İskele bölgesinde bulunan Noyanlar Holidays ve Riverside Life Residence tesislerinden özel indirimler ve çeşitli konaklama avantajlarıyla yararlanabileceği belirtildi.

İmza törenine Noyanlar Şirketler Grubu Genel Müdürü Denizhan Kanatlı, Riverside Life Residence Genel Müdürü Hasan Soykurt, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ve TÜRKSEN Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, yerli şirketlerin ekonomiye ve turizme katkı sunduğunu belirterek, protokol sayesinde sendika üyelerinin söz konusu tesislerde konaklama imkânına sahip olacağını ifade etti ve iş birliğine katkı koyan şirket yöneticilerine teşekkür etti.

Noyanlar Şirketler Grubu Genel Müdürü Denizhan Kanatlı ise sendikalarla gerçekleştirilen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, EL-SEN ve TÜRKSEN üyelerini tesislerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Taraflar, protokolün sendika üyelerine sosyal bir imkân sunmasının yanı sıra yerli turizm işletmelerine de katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.