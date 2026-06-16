22. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Gazimağusa Belediyesi (GMB) ve Girne Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde yarın akşam “Hadi Öldürsene Canikom” oyunu sahnelenecek. Oyun Girne Amfitiyatro'da oynanacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, perşembe ve cuma akşamları ise “Maskeliler” oyunu Rüstem Kitabevi’nde sahne alacak.

Biletler, kibrisbiletcim.com adresinden, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan ve oyun akşamı kapıdan satın alınabilecek.

Festival kapsamında, dün akşam, Nazım Hikmet’in “Yolcu” adlı eserinden yola çıkan Yolcu oyunu Rutkay Aziz’in yönetmenliğinde başkent Lefkoşa’da tiyatro severlerle buluştu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, bazı LTB Meclis Üyeleri ve YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de oyunu izledi.