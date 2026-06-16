Pazar yerlerinde Marka İhlaliyle Karşılaşırsanız Ne Yapmalısınız?

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Emek verdiğiniz markanın bir pazaryerinde izinsiz kullanıldığını ya da taklit ürünlerle satışa sunulduğunu görmek can sıkıcıdır. Üstelik bu durum yalnızca gelir kaybı değil, marka itibarınız açısından da risk taşır. İyi haber şu ki, doğru adımları izlerseniz bu duruma karşı etkili hukuki yollarınız vardır. Bu yazıda pazaryerlerinde marka ihlaliyle karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini sırasıyla açıklıyoruz.

Hangi Durumlar Marka İhlali Sayılır?

Her benzerlik ihlal değildir; ancak aşağıdaki durumlar genellikle marka hakkına tecavüz oluşturur:

Aynı veya benzer ad: Markanızla aynı ya da karıştırılacak kadar benzer bir adın, aynı ürün grubunda izinsiz kullanılması.

Markanızla aynı ya da karıştırılacak kadar benzer bir adın, aynı ürün grubunda izinsiz kullanılması. Taklit ürün satışı: Markanızı taşıyan sahte veya taklit ürünlerin satışa sunulması.

Markanızı taşıyan sahte veya taklit ürünlerin satışa sunulması. İzinsiz logo kullanımı: Marka adınızın, logonuzun veya ambalaj tasarımınızın izniniz olmadan kullanılması.

Önce Markanızın Tescilli Olduğundan Emin Olun

Marka ihlaline karşı kullanabileceğiniz etkili hukuki yolların çoğu, markanızın tescilli olmasına dayanır. Tescilli bir markanız varsa, hem platforma şikayet hem de hukuki ve cezai süreçlerde elinizi çok güçlendirirsiniz. Henüz bir adım atmadıysanız, marka tescili sürecini tamamlamak ilk önceliğiniz olmalıdır. Özellikle pazaryeri satıcıları için Trendyol marka tescili konusu, şikayet haklarını doğrudan etkilediği için ayrıca önemlidir.

Adım Adım Ne Yapmalısınız?

Delilleri toplayın: İhlalin yer aldığı ürün sayfasının ekran görüntüsünü ve URL'sini kaydedin; gerektiğinde noter aracılığıyla durum tespiti yaptırın. Platforma bildirim yapın: İlgili pazaryerinin fikri mülkiyet şikayet (uyar-kaldır) mekanizmasını kullanarak ihlali bildirin. Noter ihtarnamesi gönderin: İhlali yapan tarafa, eylemin durdurulmasını talep eden bir ihtarname gönderilmesi çoğu zaman süreci mahkemeye taşımadan çözer. Hukuk davası açın: Gerekirse tecavüzün durdurulması ve önlenmesi, taklit ürünlerin imhası ile maddi ve manevi tazminat talepleriyle dava açabilirsiniz (6769 sayılı Kanun m.7 ve m.29). Cezai şikayette bulunun: Taklit ürün üreten, satan veya ticari amaçla bulunduran kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunabilirsiniz; bu fiiller kanunen suç olarak düzenlenmiştir.

Delil Toplamak Neden Bu Kadar Önemli?

Marka ihlali süreçlerinde en sık yaşanan sorun, ihlalin zamanında belgelenmemesidir. İhlali yapan satıcı ürünü kaldırdığında, elinizde ekran görüntüsü ve URL kaydı yoksa iddianızı ispatlamak oldukça zorlaşır. Bu nedenle ihlali fark ettiğiniz anda, tarih bilgisiyle birlikte ekran görüntüsü almanız, mümkünse noter aracılığıyla durum tespiti yaptırmanız, sonraki tüm adımların sağlam temelini oluşturur.

Platform Şikayeti mi, Dava mı?

Çoğu olayda en hızlı sonuç, platformun şikayet mekanizmasıyla ürünün kaldırılmasından gelir. Ancak ihlal tekrar ediyor ya da ciddi bir zarar doğuyorsa, ihtarname ve dava yolları devreye girer. Bu iki yol birbirinin alternatifi değil, çoğu zaman birbirini tamamlayan adımlardır; hızlı koruma için platform, kalıcı çözüm için hukuki süreç birlikte yürütülür.

Süre Sınırlarına Dikkat Edin

Cezai şikayet hakkında önemli bir ayrıntı vardır: Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren genel olarak altı ay içinde şikayette bulunulması gerekir. Bu süre kaçırıldığında cezai yol kapanabileceği için, ihlali fark eder etmez harekete geçmek büyük önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

Markam tescilli değilse hiçbir şey yapamaz mıyım?

Sınırlı bazı imkanlar olsa da, tescilsiz markada hakkınızı ispat etmek çok daha zordur. En sağlam koruma tescil ile sağlanır.

Şikayet sonrası ürün kaldırılmazsa ne olur?

Usulüne uygun bildirime rağmen önlem alınmazsa, koşulları oluştuğunda platformun da sorumluluğu gündeme gelebilir; bu durumda hukuki süreç başlatmak gerekebilir.

Özetle, pazaryerlerinde marka ihlaliyle karşılaştığınızda paniğe gerek yoktur; önce delilleri toplamak, ardından platform bildirimi, noter ihtarnamesi ve gerektiğinde dava ile cezai şikayet yollarını sırasıyla kullanmak en sağlıklı yaklaşımdır. Tüm bu adımların temelinde ise tescilli bir markaya sahip olmak yatar.