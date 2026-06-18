“AÖA sahte diploma kapısına dönüştürülmek isteniyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklerin öğretmen yetiştirme sistemine zarar vereceğini belirterek UBP-DP-YDP Hükümeti ve Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na tepki gösterdi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Maviş, ülkede sahte diploma soruşturmalarının ve davalarının sürdüğüne dikkat çekerek, Eğitim Bakanlığı’nın Meclis’e sunduğu yasa tasarısının AÖA’yı sahte diploma cennetine dönüştüreceğini söyledi.

Maviş, söz konusu düzenlemenin teknik bir değişiklik olmadığını savunarak, “Bu tasarı, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ayrıcalıklı geçici öğretmen kadrolaştırmasının bu kez AÖA üzerinden yeniden kurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Tasarıyla lisans mezunlarına özel sınav hakkı tanındığını, program süresinin bir yıla kadar indirilebildiğini, geniş muafiyet ve intibak düzenlemeleri getirildiğini belirten Maviş, yaş sınırının kaldırılması ve tüzüklerle şekillendirilecek kabul mekanizmasıyla AÖA’nın dört yıllık kamusal öğretmen yetiştirme kurumu niteliğinin ortadan kaldırılmak istendiğini ifade etti.

KTÖS olarak Anayasa Mahkemesi kararlarının dolanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Maviş, “AÖA’nın bu hukuksuzluğa alet edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Geçici öğretmenlerle ilgili bir mağduriyet ya da istihdam sorunu bulunuyorsa bunun çözüm yerinin AÖA Yasası değil, Öğretmenler Yasası olduğunu kaydeden Maviş, KTÖS’ün Anayasa’ya uygun çözüm önerilerinin komite tutanaklarında yer aldığını ifade etti.

Hükümetin hukuki ve anayasal bir çözüm üretmek yerine geçici öğretmenleri yeni sorunların içine çektiğini vurgulayan Maviş, “Sahte diploma masalı ile hayal kırıklığından oy devşirilmeye çalışılıyor” görüşünü dile getirdi.

Sahte diploma konusunda da değerlendirmelerde bulunan Maviş, “Sahte diplomayı üreten, imza koyan, almaya tenezzül eden ve tedavüle süren herkes cezai ve hukuki kovuşturmayı da göze alacaktır” dedi. Maviş, kamuoyunun sahte diploma davalarında yaşanan tutuklama ve yargı süreçlerini dikkate alması gerektiğini belirterek, Eğitim Bakanı’na güvenilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

AÖA’nın Kıbrıslı Türklerin yüz yıllık öğretmen yetiştirme geleneğinin simgesi olduğunu vurgulayan Maviş, “Bu ülkenin çocuklarına öğretmen yetiştiren bir kurumu muafiyetlerle, kısaltılmış programlarla, siyasi takdirle ve özel geçiş yollarıyla itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Maviş, tasarının hazırlanmasında ve desteklenmesinde rol alan tüm kesimlerin tarihi bir sorumluluk taşıdığını savunarak, öğretmen camiasının ve halkın bu süreci unutmayacağını söyledi.

“AÖA, Anayasa Mahkemesi kararlarını dolanmanın aracı yapılamaz. AÖA, siyasi kadrolaşmanın geçiş kapısı yapılamaz” diyen Maviş, öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesine ve kamusal eğitimin siyasi hesaplara kurban edilmesine karşı mücadele edeceklerini belirterek, “KTÖS buna izin vermeyecektir” dedi.