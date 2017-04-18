Amaçları Kıbrıs’ın güneyine gitmekti

Türkiye’den isimsiz bir tekne ile gelerek Mersinlik’te onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapan 17 Suriyeli kaçak göçmen ile kaçak göçmenleri kullanımındaki tekne ile KKTC’ye getirdiği iddia edilen R.B. ve kaçak göçmelerin KKTC’ye girişine yardımcı oldukları iddia edilen M.Ö., A.B., E.K. ve M.M.Ö. tutuklandı. “Onaylanmış liman olmayan yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapmak” suçlamasıyla dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 17 Suriyeli kaçak göçmen ile kaçak göçmenlere yardımcı olduğu iddia edilen zanlı R.B., M.Ö., A.B., E.K. ve M.M.Ö. aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Diğer zanlıların yardımıyla Türkiye’ye gidip kaçak göçmenleri getirdi iddiası

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Özsoy, zanlı R.B.’un zanlı A.B.’un temin ettiği isimsiz tekne ile Mersinlik’te onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’den ayrılarak Türkiye’ye gittiğini ve oradan 17 Suriyeli kaçak göçmeni alarak 16 Nisan tarihinde saat 21:30 raddelerinde KKTC’ye geldikten sonra Mersinlik’ten onaylanmış liman olmayan bir yerden zanlı M.Ö., A.B., E.K. ve M.M.Ö.’in yardımı ile KKTC’ye giriş yaptıklarını açıkladı. Zanlı R.B., M.Ö., A.B. ve M.M.Ö. ile kaçak göçmenlerden 3 tanesinin gönüllü ifade verdiklerini belirten Özsoy, kaçak göçmenlerin amaçlarının Güney Kıbrıs’a geçmek olduğunun öğrenildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özsoy, tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, tüm zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.