Aceleye geldi!

KKTC ve Türkiye arasında ‘sürpriz’ bir şekilde imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması içeriği kadar farklı yönleriyle de gündem oldu.

Anlaşmanın imzalanacağı sabah saatlerinde Anadolu Ajansı tarafından duyuruldu.

İmza töreni bir anda gelişirken, ilk kez ‘dijital platform’ üzerinden imzalar atıldı. Ancak imzalanan belgede ciddi hatalar gözden kaçtı.

Mali Protokol önce imzalandı, yayınlandı, sonra akşam saatlerinde değişti.

İlk belgede hem ülke isimleri karıştı, hem de yenisinde imza yerleri değişti. Kelimelerin teknik bir hata sonucu kayması ile birlikte Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Hükümeti gibi yer alan ülke isimleri değiştirildi.

En son yayınlanan belgede, imza sırasındaki değişiklik de dikkat çekti.

İlkinden farklı olarak son anlaşma belgesinde, önce TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın adı yer aldı.