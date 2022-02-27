Zümrütköy'de yangın

Zümrütköy Bahçeler Bölgesi’nde Özkan Uysaler’e ait ahşap bahçe kulübesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda kulübe ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yandı.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan ve bir limon ağacı, bir zeytin ağacı ve bir bağ üzümünün de kısmen yandığı yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.