Zorunlu deprem sigortasının ülkemizde de yürürlüğe girmesi için ortak çalışma

Zorunlu deprem sigortasının Kıbrıs'ın kuzeyinde de yürürlüğe girmesi çalışmalarına ivme kazandırmak için Türkiye Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği arasında niyet mektubu imzalandı.

Verilen bilgiye göre, iki kurumun bir süredir devam eden ortak çalışmaları sonucunda imzalanan niyet mektubuna DASK adına Yönetim kurulu yetkilisi Zafer Dalka ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Raif Çukurovalı ve Birlik Genel Sekreter İbrahim Kavçın imza koydu.

Hedefin çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve milli servetinin sigorta güvencesi altına alınması olduğu kaydedildi.