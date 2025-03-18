“Zirve, çözüm arayışının devamına vurgu yapılarak tamamlanacak”

YENİDÜZEN

Akademisyen Prof. Dr. Yücel Vural, Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sunduğu Geniş Açı programına konuk olarak 5+1 gayriresmi toplantıya ilişkin öngörülerde bulundu. Vural, “Ortaya çıkacak sonuçta, tarafların kabul edebileceği bir çözüm arayışının devamına dönük vurgu yapılarak zirvenin tamamlanacağını ve bu anlamda başarılı olacağını öngörüyorum." açıklamalarında bulundu.

Toplantının sonucunun pozitif olacağını belirten Vural, ancak bu sonucun kişilerin bakış açılarına göre değişebileceğini vurguladı. "Olumlu olacak derken, bu sürecin devam edeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar’ın Cenevre’ye giderken yeni bir olgu ortaya attığını hatırlatan Vural, "Biz masaya oturabilmemiz için Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetini görmemiz gerekiyor" yaklaşımının öne çıktığını ifade etti. Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte egemen eşitliğe dayalı bir çözüm için masada olduğunu belirten Vural, müzakere sürecinde revizyonların yapıldığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iyi niyetini göstermesi gerektiğini söyledi.

Bu çerçevede, "Doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temas" anlamına gelen 3D formülüyle bir açılım getirildiğini belirten Vural, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuzeye yönelik kısıtlamaları gevşetmesinin talep edildiğini aktardı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ise Crans Montana’da bırakıldığı yerden devam etmek istediğini ve Kıbrıs Türk tarafının federal çözüme dönüş yapmasını beklediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler’in her iki tarafın beklentilerini dikkate aldığını belirten Vural, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Türk tarafının bazı beklentilerinin karşılanabileceğini ima ettiğini söyledi. Ancak sürecin temel parametrelerinin değişmesinin çok mümkün olmadığını belirten Vural, BM’nin Kıbrıs Türk tarafının da ortak parametrelere dönüş yapmasını beklediğini aktardı.

Vural, "Bence her ikisi de gerçekleşmez ama o yönde bir adım atılacağını bekliyorum. Ortaya çıkacak sonuçta, tarafların kabul edebileceği bir çözüm arayışının devamına vurgu yapılarak bu zirvenin tamamlanacağını ve bu anlamda başarılı olacağını öngörüyorum." dedi.