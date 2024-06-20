“Zanlının akıbetini toplum merak ediyor, İçişleri Bakanlığı açıklamalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, geçtiğimiz günlerde Gemikonağı’nda meydana gelen ölümlü kaza zanlısının akıbeti ile ilgili açıklama yaptı.

Alkol etkisinde ölümlü trafik kazalarına dikkat çeken Solyalı, bu konuda Meclis’te yasa çalışması tartışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Konunun Trafik Master Planı çerçevesinde tüm yönleri ile ele alınması gerektiğinin altını çizen Solyalı,

geçtiğimiz gün Gemikonağı'nda meydana gelen ölümlü kazaya işaret etti, zanlının yargılanmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Kazada "zanlı" akıbeti ile ilgili tartışmaların toplum tarafından merak edildiğini belirten Solyalı,

şu açıklamalara yer verdi:

"Asker kişi" askeri suç olmayan ama elbette askeri disiplin mahkemesine konu olacak olan adli bir suça karışmış, suç tamamen Kuzey Kıbrıs'ın kazai yetkisi dahilinde işlenmiştir. Gerek TC-KKTC Arasında imzalanan "Adli Yardımlaşma ve Suçluların iadesi Sözleşmesi" gerekse 43/88 Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası'nda tarafların İçişleri Bakanlıklarının gerekli diplomatik yazışmaları yapması ve sözleşme ve yasa şartlarının da uygun olması neticesinde iade işlemi yapılabilmektedir.

Mevzuatta; "Geri verme isteminin konusu olan suç, tamamen veya kısmen, istenilen tarafın ülkesinde veya kaza yetkisine tabi bir yerde işlenmişse" geri verme isteminin reddedeceği hükme bağlanmıştır. Bu konudaki hassasiyete cevabın İçişleri Bakanlığınca verilmesi kanaatimce gecikmiş olmasına rağmen kaçınılmazdır.”

Asker, yargıya hesap verecek mi?