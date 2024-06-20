Asker, yargıya hesap verecek mi?

Gemikonağı’nda, 15 Haziran gecesi, bir bankta arkadaşıyla oturduğu sırada alkollü sürücü Mehmet Eren Erdoğan’ın aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden Naveed Akbar için adalet arayışı sürüyor…

Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri gücü TSK’da görevli bir asker olan alkollü sürücü, olayın ardından polis nezaretinde mahkemeye çıkarılmak yerine Doğancı’daki (Elye) komutanlarına teslim edildi, aradan 5 gün geçmesine karşın yargı karşısına çıkarılmadı.

Olayın yaşandığı bölgede, “Naveed Akbar için adalet” yürüyüşü düzenleyen Akbar’ın ailesi, yakınları ve uluslararası öğrenciler, “asker yargılansın” çağrısı yaptı, Akbar’ın nişanlısı Aycan Taliman, failin yargı önüne çıkarılması konusunda destek istedi.

Naveed Akbar’ın nişanlısı Aycan Taliman, acı dolu duygularını ve adalet çağrısını olay yerinde dile getirdi. Kaza sonrası büyük bir üzüntü yaşayan nişanlı, sorumluların yargılanmasını talep etti.

Akbar’ın Nişanlısı Taliman, “Biz bu askerin yargılanmasını istiyoruz. Yargılansın ve bize haber verilsin nerede bu asker, nerede?” diyerek, kazaya karışan askerin adalet önüne çıkarılmasını istedi. Öfke ve hüzün dolu anlarında, Naveed’in kardeşinin yaşadığı büyük acıya dikkat çekerek, “Halimize bakın. Naveed’in kardeşinin haline bakın, bu çocuk abisini nasıl tabutun içinde memlekete götürsün. Komutanlar buraya gelecek!” sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

15 Haziran gecesi Gemikonağı’nda meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen TSK askeri Mehmet Eren Erdoğan’ın yönetimindeki araç, deniz kenarında oturan Naveed Akbar’a çarparak ölümüne neden olmuştu. Akbar’ın otopsisinde çoklu kırıklar ve iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ancak, Mehmet Eren Erdoğan serbest bırakılarak Doğancı köyündeki birliğine teslim edilmişti.