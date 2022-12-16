“Zamsız” gün geçmiyor...

▶ Bu haftaki alışverişte yumurta, tavuk ve bazı marka tuvalet kâğıtlarında fiyatların yükseldiği görüldü, kırmızı etin fiyatının ise ‘haftaya’ yükseleceği ifade edildi.

▶ Tavuktaki parçalı ürünlerin fiyatı %10 artarken, yumurtada ise %5 oranında fiyatlar yukarıya çekildi. 30’lu yumurta 85 TL’den 90 TL’ye çıktı. Bazı marketlerde yumurtalar yeni fiyatlarıyla raflarda yer aldı, bazıları ise hala 70 TL civarından satıştaydı…

▶ YENİ YIL SOFRASINDA ALKOL FİYATLARI NE TUTACAK?

Yeni yıla sayılı günler kala kimisi için kutlama sofralarının ‘olmazsa olmazı’, kimisi için artık ‘lüks’ sayılan gideri olan alkol fiyatları bu yıl cep yakacak. Mevcut fiyatlarla tüketiciler artık ‘kaliteden ödün verirken’ içki fiyatlarının da yakın zamanda zamlanacağı iddia edildi.

Fehime ALASYA

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’ne yine ‘zam’ furyası yansıdı. Bazı ürünlerde fiyatların tırmanışı hız kesmedi, bazılarındaysa fiyatların ‘haftaya, yeni yıla özel’ yükseleceği ifade edildi.

Bu haftaki alışverişte yumurta, tavuk ve bazı marka tuvalet kâğıtlarında fiyatların yükseldiği görüldü, kırmızı etin ise ‘haftaya’ yükseleceği ifade edildi.

Yakın geçmişte piyasadaki stok krizi ve boş raflarla gündem olan ve yükselen fiyatından epeyce söz ettiren yumurta, dün yine güne zam haberiyle başladı.

Yumurta fiyatları %5 oranında yukarıya çekilirken, bir diğer zam haberi de parça tavuk etinin kilosundan geldi. Bütün tavuğun birim fiyatı değişmezken, parça tavukların kilosunda %10 civarında fiyat artışı yapıldı.

Alışveriş sepetinde en yüksek kalemi tutan kırmızı et fiyatları ise kimi markette geçtiğimiz haftaya kıyasla 5,6 TL indirime gidilirken, kimilerinde geçtiğimiz haftaki seyrini korudu.

Bazı kasaplardan elde edilen bilgide ise kırmızı etin ‘haftaya’ yeniden zamlanacağı ileri sürüldü.

Yeni yıla sayılı günler kala, YENİDÜZEN, bu hafta da çeşitli marketlerde yine alışverişin nabzını tuttu.

Bu haftaki sepete giren Papia tuvalet kâğıtlarında fiyatların yine yükseldiği dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta 189,90 TL olan Papia tuvalet kâğıtları bu hafta 219,90 TL’ye çıktı. Bir haftada 30 TL’lik fiyat artışı dikkat çekti.

Somun ekmeğin birçok markette fiyat ortalaması 7,50 TL’ye çekildi…

Geçtiğimiz hafta bazı marketlerde fiyatı artan somun ekmeklerinde bu haftaki Alışveriş Sepeti’ne giren diğer marketlerde de yükseldiği görüldü. 5, 6 TL civarında seyreden somun ekmeklerin tanesi bu hafta birçok markette 7,50 TL’den tüketiciye ulaştı…

Tavuk ve yumurtaya %10 ila %5 ZAM!

Alım gücü eridikçe erirken, zam furyası da hız kesmiyor… Bütün tavuk ürünleri ve yumurtaya yine zam geldi.

Tavuktaki parçalı ürünlerin fiyatı %10 artarken, yumurtada ise %5 oranında fiyatlar yukarıya çekildi. Yumurtadaki %5 fiyat değişikliği adet başına 10 kuruş civarında zam olarak yansıdı. Buna göre; 6’lı yumurta paketlerinde tanesi 3,14TL’den satışa çıkarken, 30’lu yumurtada ise tane fiyatı 3 TL oldu. 6’lı yumurta paketleri yaklaşık 19 TL’ oldu. 30’lu yumurta 85 TL’den 90 TL’ye çıktı.

Bütün piliç fiyatları aynı kalırken parçalı tavukta ise %10’luk bir zam tüketiciye yansıtıldı. Kırnı satış noktalarında göğüs filetin kilo fiyatı 80 TL’den 88 TL’ye çıktı.

Tavuk bütün kanatın kilo fiyatı ise 71.20 TL’den 81,88 TL’ye yükseldi.

Fiyatlar Kırnı satış noktalarından alınırken, marketlerde veya farklı marka tavuklarda fiyatların dahga değişken olduğu da öğrenildi.

Yeni yıl sofrasında alkol fiyatları ne tutacak?

Yeni yıla sayılı günler kala kimisi için sofraların ‘olmazsa olmazı’ kimisi için artık ‘lüks’ sayılan gideri olan alkol fiyatları bu yıl cep yakacak. Mevcut fiyatlarla tüketiciler artık ‘kaliteden ödün verirken’ içki fiyatlarının da yakın zamanda zamlanacağı iddia edildi.

Bu haftaki mevcut fiyatlarla yeni yıl gecesi sofrasında bir şişe rakı, bir şişe de şarap bulundurmanın bedeli ortalama 356 TL.

Viski Red Label - 70 CL: 214,99 TL ila 218,99 TL arası,

Scotch Label 5- Viski – 100 CL: 162,25 TL,

Hıghland Queen Viski- 70 CL: 135,95 TL,

Beylerbeyi Göbek Rakı- 100 CL: 213,70 TL,

Efe Rakı- Gold- 70CL: 132,99 TL,

Tekirdağ Rakı- 100 CL: 193,30 TL,

Zivaniya 70 CL: 209,90 TL,

Zivaniya 20 CL: 74,10 TL,

Pasqua Kırmızı Şarap Bardolino 75 CL: 91,00 TL,

Doluca Boğazkere Kırmızı Şarap: 94, 95 TL,

Mateus Rose Şarap: 90,15 TL,

Gibson’s Gin: 85,49 TL.