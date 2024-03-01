Zam furyasına ekmek de eklendi

Elektrik ve tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi, somun ekmek yarından itibaren 15 TL olarak satılacak.

Zam furyasına somun ekmek de dâhil oldu, alınan son karara göre 13,5 TL’ye satılan somun ekmek 15 TL’ye yükseldi.

YENİDÜZEN’e konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, tüm maliyetlerin arttığını ve zammın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Çıralı, yarından itibaren somun ekmeğin 15 TL olarak satılacağını söyledi.