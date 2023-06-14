Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Ada TV’ye uyarı cezası verdi.

Konuyla ilgili YYK'dan yapılan açıklamada, radyo ve televizyonlardaki program yapımcısı, yönetmen ve sunuculara da, yayın ilkelerini ihlal etme olasılığı olan sözlerin varlığı keşfedildiği andan itibaren ya yayını kesmeleri ya da konuğa müdahale ederek konuyu değiştirmeleri görevi hatırlatıldı.

Açıklamada, YYK’nın 12 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, son günlerde tartışma konusu olan, Ada TV’de yayınlanan Nupelda Karabuğday’ın sunuculuğunu yaptığı ve Alihan Pehlivan’ın da konuk olarak bulunduğu programda sarf edilen sözlerle ilgili bir değerlendirme yapıldığı dile getirildi.

Kurulun söz konusu yayına, 39/97 Sayılı Kamu ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5’inci maddesinin 17’nci fıkrası ve 5’inci maddesinin 30’uncu fıkrası gereğince, yazılı uyarı cezası verilmesini kararlaştırdığı ifade edilen açıklama, şöyle sürdü:

“Yayın içeriğinde sarf edilen sözler, Ekim 2022’de yürürlüğe giren ve evrensel medya etik ilkelerine bağlı olarak hazırlanmış bulunan yeni yayın ilkelerimizin, yukarda temas edilen maddelerini ihlal etmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu maddelerin içeriği, aynen şöyledir:

5(17) Irka, milliyete, etnik kökene, cinsiyete, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dine, dile ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapmamak.

5(30) Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek veya çocuk istismarı içeren yayın yapmamak.

Alihan Pehlivan’ın ekonomik döngüyle ilgili vermeye çalıştığı örnek içerisinde sarf edilen sözler, mahiyet itibarıyla adeta fuhuşu ve fuhuş geliriyle yaşam sürmeyi teşvik etmektedir. Maksadını aşan bir hal almış bulunan bu sözlerden ötürü, eski üyemiz Alihan Pehlivan’ı bu vesile ile özellikle kamuya açık olan radyo ve televizyon yayınlarında vereceği örneklerde, daha dikkatli olması hususunda ihtar ederiz.

Öte yandan program sunucusu olarak Nupelda Karabuğday’a bu gibi durumlarda, düşen en büyük görev, konuğa müdahale edip konuya nokta koymak veya yayına ara verilmesini sağlamaktır.

Bu vesile ile ülkemizde yayın yapan radyo ve televizyonların program yapımcısı, yönetmeni ve sunucularını da uyarmak isteriz. Programlara gelen konukların söyleyeceği sözleri önceden bilmek, elbette ki mümkün değildir. Ancak sözler sarf edilmeye başlandıktan sonra, yayın ilkelerini ihlal etme olasılığı olan sözlerin varlığı keşfedildiği andan itibaren, bilhassa program yönetmenleri ve program sunucularına ya yayını kesmeleri ya da konuğa müdahale ederek konuyu değiştirmeleri görevi yüklenmektedir. Bu vesile ile tüm program yapımcı, yönetmen ve sunucularının dikkatli olması gerektiğini de bir kez daha hatırlatırız.

Sonuç olarak Kurulumuz, yeni yasa altında ilk uyarı cezasını vermiş bulunmaktadır. Bu vesile ile, herkesi bir kez daha yaptığı görev ve sarf ettiği sözlerden dolayı hassas olmaya davet ediyoruz.”