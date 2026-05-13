“Yüzlerce müşavir yaratmaya hazırlanıyorlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘yüzlerce müşavir’ yaratmaya hazırlandığına vurgu yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP Milletvekili Barçın, 4'lü hükümet dönemi CTP Başbakanlığı’nda yapılan yasa değişikliği ile Şubat 2018'de 130 olan müşavir sayısının yüzde 68 azalarak an itibari ile 41 kişiye düştüğünü ve zamanla da sıfırlanacağını belirtti.

Barçın, seçimi kaybedeceğini anlayan UBP’nin, Meclis kapanmadan önce acele bir şekilde tekrardan müşavirliği geri getirip görevden alınanlarının yüksek maaş ile evde oturarak maaş çekmesi için çalışma başlattığını belirterek, “Halk ve taban desteğini kaybeden UBP, seçimde çalışmak üzere kamu kaynaklarını bu şekilde kullanmaya yönelik bir hazırlık içerisine girmiştir” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Maliyeyi ve ülke ekonomisini batıranların kamu kaynaklarını yandaşlarına bu şekilde peş çekme girişimlerine sonuna kadar direneceğiz ve tüm usulsüzlüklerin hesabını soracağız” açıklamasında bulundu.