Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Pembe Unan Ersöz oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği görevine Pembe İnanç Unan Ersöz getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnameye göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü görevinden alınan Pembe İnanç Unan Ersöz, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Görevden alma ve atama kararları bugünden itibaren geçerli olacak.