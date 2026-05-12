İncirli: “Halkın alım gücünü koruyacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti.

Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Merkezi’nde yer alan nezaket ziyaretinde, ekonomik ve sosyal sorunlar ile toplumun güncel meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İncirli, kamusal hizmetlerin yetersiz kaldığını ve halkın alım gücünün gerilediğini savunarak, CTP iktidarında halkın alım gücünün korunacağını, hayat pahalılığı oluşmadan gerekli önlemlerin alınacağını ve kaliteli, erişilebilir kamusal hizmetlerin sağlanacağını belirtti. Kamuda liyakatsizlik sorunu olduğunu da ileri süren İncirli, denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini belirterek, yolsuzluğa geçit verilmeyen, adil, eşit ve şeffaf bir düzen kurulacağını söyledi.

Ziyarette, İncirli’ye Milletvekilleri Filiz Besim ile Şifa Çolakoğlu eşlik ederken, Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Ziyarette, plaket takdimi de yapıldı.