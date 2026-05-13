KTMMOB Genel Sekreteri Bora Tüccaroğlu oldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (KTMMOB) verilen bilgiye göre, KTMMOB Yönetim Kurulu, 57. Dönem ilk toplantısını birlik binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirerek, görev dağılımını yaptı.

KTMMOB Başkanı Görkem Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, genel sekreter Bora Tüccaroğlu olurken, genel sayman Nevter Zafer Cömert, bilirkişi komisyonu başkanı Merter Refikoğlu, dış ilişkiler ve proje sorumlusu Cemaliye Özverel Ekinci olarak belirlendi.

Toplantıda, 57. Dönemde planlanan çalışmalara yönelik değerlendirmeler de yapıldı.