Onur Tümtürk, Para Kambiyo Dairesi Müdürü oldu
Bakanlar Kurulu, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürlüğü’ne Onur Tümtürk’ün atanmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyeliği görevinden alınan Tümtürk, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü olarak görevlendirildi.
Görevden alma ve atama kararı bugünden itibaren geçerli olacak.
