Onur Tümtürk, Para Kambiyo Dairesi Müdürü oldu

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürlüğü’ne Onur Tümtürk atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyeliği görevinden alınan Tümtürk, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü olarak görevlendirildi.

Görevden alma ve atama kararı bugünden itibaren geçerli olacak.