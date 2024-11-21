Yüzlerce flamingo Ağrotur Tuz Gölü'ne geri döndü
Kıbrıs’ın güneyinde son günlerde etkili olan yağışların ardından yüzlerce flamingo Ağrotur Tuz Gölü’ne geri döndü.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde son günlerde etkili olan yağışların ardından yüzlerce flamingo Ağrotur Tuz Gölü’ne geri döndü.
Haravgi gazetesi Ağrotur Çevre Eğitim Merkezi’ne dayandırdığı haberde geri dönen flamingoların sayısının arttığını ve 300 civarında flamingonun göle döndüğünü yazdı.
Habere göre Ağrotur Çevre Eğitim Merkez Müdürü Dr. Thomas Hacıkiriaku flamingoların geri dönmesinden duydukları heyecanı dile getirdi; ziyaretçileri flamingoların yaşam alanlarını tahrip etmemeleri ve yanlarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Bu haber toplam 198 defa okunmuştur
Etiketler : güney