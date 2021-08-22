"Yüz yüze eğitim için büyükler olarak dikkatli ve tedbirli olmalıyız"

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son günlerde yaşanan vaka artışlarına değinerek, kurallara uyulması ve aşı olunması gerektiğini, yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli çalışmaların yapıldığını, başta büyüklerin gerekli tedbirleri uygulaması gerektiğini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Ada Pass uygulamasıyla bulaş ve yayılımın önünün kesileceğini de vurgulayan Üstel, “yaklaşan " eğitim yılında " yüz yüze eğitime " yardımcı olacak ortam sağlayabileceğiz.” dedi.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

" İnsanımız ve insanımızın sağlığını esas bilerek, çalışma temelimiz olarak kabul ederek yola çıktığımızdan bugüne kadar yaptıklarımızı en ince detayına kadar halkımıza paylaştığımız herkesin malumudur.

Çok yoğun koronavirüs pandemisiyle ile ilgili, Dünya Sağlık Örgütü ve Anavatan Türkiye ile uyumlu olarak her alınan tedbir ve üretilen karar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Son günlerde vaka sayılarında artış görülmesi endişe değil sorumlu olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır .

Test sonuçlarına dayalı veriler incelendiğinde, vaka sayılarının yukarıya fırlamasının insanımızın kural ihlallerinden kaynaklandığı açıkça görülmektedir.

Unutmamalıyız ki, pandemi sadece ülkemizde değil, dünyada baş ağrıtmayı sürdürmektedir. Bu süreci, aşılarımızı tamamlayarak ve kurallara uyarak aşabiliriz.

Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın sağlığı adına her türlü özveriyi göstererek yapılan önerileri dikkate alarak süreci ileriye taşımaya dün olduğu gibi bugün de yarın da kararlıyız.

Önümüzdeki günlerde başlayacak Ada Pass uygulamasıyla bulaş ve yayılımın önü kesilecek, yaklaşan " eğitim yılında " yüz yüze eğitime " yardımcı olacak ortam sağlayabileceğiz.

Bir buçuk yıldan fazla bir süre gece gündüz, sabah akşam demeden virüse karşı ön saflarda bıkmadan, usanmadan mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımızın oldukça yorulduğu hepimizin malumudur.

Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık hizmetlerimizin aylardır verdiği bu özverili emeğin karşılığını tüm halkımız, işletmelerimiz, esnafımız aşı olarak, kurallara uyarak gösterme şansını kullanmalıyız.

Aşı olarak ve kurallara uyarak mutlaka başaracağız.

Çocuklarımızın yüz yüze eğitimi için büyükler olarak dikkatli ve tedbirli olmalıyız.”