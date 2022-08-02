Yürürken dengesini kaybetti, başını beton duvara çarptı
Karaman köyünde dün alkollü içki tesiri altında sokakta yürüyen 69 yaşındaki Michael Kalmar bir anda dengesini kaybederek düştü ve yaralandı.
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Karaman köyünde dün alkollü içki tesiri altında sokakta yürüyen 69 yaşındaki Michael Kalmar bir anda dengesini kaybederek düştü ve yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün alkollü içki tesiri altında sokakta yürüyen 69 yaşındaki Michael Kalmar aniden dengesini kaybetti ve başını yol kenarında bulunan beton duvara çarpıp yaralandı.
Olay sonrası ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalmar, yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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