Kıbrıs'ın kuzeyinde her yıl renkli ve güçlü bir mesajla sokakları dolduran Onur Yürüyüşü, bu yıl “Yurtta Aşk, Dünyada Aşk” temasıyla büyük bir coşku eşliğinde başladı.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından organize edilen ve eşitlik, özgürlük ile barış vurgusunun ön plana çıktığı yürüyüş için yurttaşlar saat 18.00’den itibaren Suitex önünde toplanarak kortej oluşturdu.

Gökkuşağı renkleri, sloganlar ve dikkat çeken dövizlerle sokağa taşan kalabalık, adalet ve görünürlük taleplerini Lefkoşa sokaklarında hep birlikte haykırıyor.

Coşkulu kortejin yürüyüşü Zahra Sokak’ta düzenlenecek özel bir etkinlikle sona erecek, ancak Onur Haftası heyecanı burada bitmeyecek.

Komite, yürüyüşün ardından etkinlik programının 22 Mayıs’a kadar kesintisiz bir şekilde devam edeceğini duyurdu.

17 Mayıs Komitesi açıklamasında; LGBTİ+ bireylerin başta eğitim, sağlık ve istihdam olmak üzere temel haklara erişim alanlarında yaşadığı derin eşitsizliklere dikkat çekildi.

Ayrımcılığa karşı daha kapsayıcı ve kucaklayıcı politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ifade edilirken, yürüyüş her yaştan yurttaşın ve sivil toplum örgütlerinin yoğun katılımıyla barışçıl ve kararlı bir atmosferde ilerleyişini sürdürüyor.