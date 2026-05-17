Makenzi Halk Plajı’nda boğulma tehlikesi: 67 yaşındaki kişi yoğun bakımda

İskele’de bulunan Makenzi Halk Plajı’nda denize giren 67 yaşındaki Emin Seyhun, boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisten verilen bilgiye göre olay, 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Emin Seyhun’un, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Seyhun, denizde bulunan arkadaşı ile çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. İlk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Seyhun, burada yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.