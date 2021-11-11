“Yurdunu seven herkesi eyleme bekliyoruz”

Bu Memleket Bizim Platformu Cumartesi yapılacak kapsamlı eylem öncesi bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu, maddeler halinde eylemin amaçlarını sıralayarak ‘yurdunu seven her bireyi ve örgütü’ yapılacak İnönü Meydanı’nda yapılacak mitinge katılmaya davet etti. ‘Yurduma Sahip Çıkıyorum’ sloganıyla yola çıkan Platform’un basın açıklamasında, “ortak bir mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdürme kararlılığındayız” denildi.

İşte açıklamanın tam metni:

“Yurdumuza, irademize ve geleceğimize sahip çıkmak, yurdumuz Kıbrıs'ın kalıcı olarak bölünmesini veya başka ülkeye birleşmesini engellemek ve adamızı federal temelde tekrardan birleştirmek için aşağıdaki ilkeler ve hedefler doğrultusunda, ortak bir mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdürme kararlılığındayız.

Yurttaşlık yasasını değiştirmek ve bakanlar kurulunun istisnai yurttaşlık verme yetkisini yasadan çıkarmak. Kıbrıs Türk Toplumunun siyasal iradesini ortadan kaldırılmasına yönelik vatandaşlık dağıtılmasına son vermek. Planlı ekonomi ve adil vergi düzenlemeleri ile kendi kendine yeten bir ekonomi yaratarak dayatma protokol düzenine son vermek. Tüm toplumun malı olan kamu kurumlarının (KIB-TEK, Telekomünikasyon, Limanlar vb.) özelleştirilmelerine karşı çıkmak, yeni yatırımlarla geliştirilmelerini, modernizasyonlarını sağlamak ve özerkleştirmek. AB toprağı olan ( Müktesebat askıya alınmış olsa bile ) Kıbrıs'ın kuzeyinde para birimi olarak Euroya geçişi sağlamak için AB ve Türkiye dahil ilgili tüm taraflarla görüşerek toplumsal kararlılıkla sonuç alıcı çalışmaları başlatmak, hem ekonomiyi hem de yurttaşları TL’nin enflasyonist etkisinden kurtarmak. Kıbrıs Türk Toplumunun özgün kimliğini korumak için Kıbrıs'ın kuzeyinde yürütülmekte olan nüfus politikalarına ve toplumu dönüştürmeye yönelik toplum mühendisliği çalışmalarına karşı çıkmak. Bu çerçevede eğitimde ve yaşamın her alanında müdahalelerle dayatılan gerici politikalara karşı durmak. Yurdumuz Kıbrıs'ın kalıcı olarak bölünmesini sağlayacak çözümsüzlük politikalarına karşı her alanda mücadele etmek. Ülkemizin, siyasi eşitlik temelinde, iki bölgeli, iki toplumlu Federal bir çatı altında birleşmesi için daha fazla zaman kaybedilmeden BM Parametreleri çerçevesinde görüşmelerin başlaması için yurt içinde ve yurt dışında aktif bir mücadele yürütmek.

Bu çerçevede yurdunu seven her bireyi ve örgütü 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:30’da düzenleyeceğimiz yürüyüş ve İnönü Meydanı’nda yapacağımız “Yurduma Sahip Çıkıyorum” mitingine katılmaya davet ederiz.

Saygılarımızla

Bu Memleket Bizim Platformu”

'Sokağa dökülme vaktidir!'

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