Yunan bakan Dendias, Çavuşoğlu’yla birlikte Hatay’da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla birlikte Hatay’ı ziyaret etti.
A+A-
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla birlikte Hatay’ı ziyaret etti.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremleri Türkiye’de 10 ili derinden etkiledi. Yabancı ülkeler de Türkiye’ye desteklerini bildirdi, arama-kurtarma ekipleriyle insani yardım gönderdi.
Şimdi de Yunan bakan, deprem bölgelerini ziyaret ediyor.
Dendias, Çavuşoğlu’yla beraber önce Adana’ya gitti. Şimdi de Hatay’da incelemelerde bulunuyor.
Bu haber toplam 171 defa okunmuştur
Etiketler : deprem, mevlüt çavuşoğlu, Dendias