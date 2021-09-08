Yükseköğretimde zor yıl

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçları açıklandı, Kıbrıs’ın kuzeyini tercih eden öğrenci sayısı bu yıl geçen yılki oranın altında kaldı.

Özellikle üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerin adaya ulaşımında ve karantina konusunda yaşanan sıkıntılar da üniversiteleri endişelendiriyor.

Fehime ALASYA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçları açıklandı, KKTC’yi tercih eden öğrenci sayısı bu yıl geçen yılkı oranın altında kaldı. Üniversite yetkilileri yerleştirmelerdeki baraj puanlarının düşürülmesinin sayıyı biraz artırmasını beklese de, özellikle üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerin adaya ulaşımında ve karantina konusunda sıkıntılar yaşanabileceğine işaret etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçlarına göre bu yıl KKTC’ye 7 bin 560 öğrenci yerleşti.

Üniversite yetkilileri, yeni eğitim yılında adaya gelecek olan öğrencilerin aşılanacağına ilişkin açıklamanın, öğrenci gelişlerini arttıracak olumlu bir adım olarak nitelendirirken, özellikle üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerin adaya ulaşımında ve karantina konusunda sıkıntılar yaşanabileceği öngörüsünü paylaştı.

Söz konusu öğrencilerin, pandemi nedeniyle ‘Koyu kırmızı ülke’ sınıflandırmasında olduğu, bu nedenle hem ulaşım hem de KKTC’ye girişte karantina koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Hatırlanacağı üzere; Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile merkezi karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.” denilmişti.

Bahsi geçen karantina ücretlerinin ya öğrenciler ya da üniversiteler tarafından karşılanmasının ise olumsuz bir adım olarak değerlendiren Üniversite yetkilileri, yine de cüzi desteklerle ve yurtlar aracılığıyla öğrencilerine destek vermek için çalışmalar sürdürdüğünü anlattı.

ÖSYM sonuçları ve ülkeye tercihleri YENİDÜZEN’e değerlendiren Üniversite Rektörleri, genel olarak iyimser bir tablu ortaya koydu, sıkıntı yaratabilecek bazı noktalarına acilen ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Üniversite yetkilileri ne dedi?

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan:

“Açıklanan aşı rakamları öğrenci gelişlerini karşılamaya yeter”

“Geçen yıla oranla sayı daha az ama geçen yıl pandemi nedeniyle birinci yerleştirmede baraj daha farklıydı, bu baraj düşürülecek, o zaman ikinci ve üçüncü yerleştirmede bu sayı artacaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler doğrultusunda öğrencilerin aşıları yapılmalı. Bizler de yüz yüze eğitime başlayacağımızı açıkladık. Artık pandemiyi içselleştirerek, gerekli önlemleri alarak yüz yüze eğitime devam etmeliyiz.

Kırmızı ülke olan öğrenci gelişleri için ise farklı bir eğitim çalışması yapılacaktır çünkü bu öğrencilerin ülkeye gelişleri çok kolay olmayacaktır. Bu öğrencilerin ülkeye gelişlerdeki karantina şatlarının zor olmasından ziyade bu ülkelerinden her yere uçuşları da yok, ulaşımları da çok zor. Bu nedenle gelişleri daha az olacaktır. Türkiye’den gelecek olan öğrenci akışı için elimizden geleni yapmalıyız. Yüz yüze eğitim yaparken hem mevcut öğrencileri hem de ülke sağlığını koruyarak bunu yapmak istiyoruz.

Ülkede aşı sıkıntısı yok, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı rakamları ise öğrenci gelişlerini karşılamaya yeter diye düşünüyorum. Bu aşılama olduğu takdirde ülkedeki sağlık yönetimi de çok daha kolay olacak.”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan:

“Tek sorun kırmızı ülkede olan üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerin ülkeye gelişi”

“Barajın düşmesi çok ciddi bir avantaj olacak. O zaman öğrenci gelişleri artacak. İkinci yerleştirmede baraj düşeceği için daha çok öğrenci gelecek. Bu kayıt sayısı böyle kalırsa durum çok kötü, artması gerek. Aşılama çalışmaları, öğrencilerin aşılanması büyük bir avantajdır. Yüz yüze eğitimin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı, denetimi de YÖDAK’a verildi. Bize de yazı geldi, ülkeye gelişleri ve öğrenci kaydını bu durum da arttıracaktır. Tedirgin bir dönemdeyiz, bu yavaş yavaş ortadan kalkacak. Tek sorun kırmızı ülkeden gelen öğrencilerin karantina ücretleridir, karantina açıklamaları da çok net. Türkiye’den aşılı öğrenciler gelebilecek ama üçünü uyruklu öğrencilerin 14 gün karantina ücretlerini kim ödeyecek noktasında bu sorumluluk bize yüklendi. Bu karar gözden geçirilmeli”

Ada Kent Üniversitesi Genel Sekreter Tuncer Hasan Tuncergil:

“Yüz yüze eğitim için aşı büyük avantaj, süreçte en sıkıntılı nokta üçünü uyruklu öğrencilerin gelişi”

“Diş hekimliği fakültemiz ve hukuk fakültemiz ile İngilizce öğretmenliğimiz yüzde 78 doluluk oranımız oldu. İkinci yerleştirmede bunun artacağını düşünüyorum. Şu anda kayıt yapan öğrenciler net değil, bu açıklanan sayının tümünün kayıt yapacağını düşünüyorum. Öğrenciler çok fazla burslu program veya indirim programlarını tercih edecektir.

Bu rakamlar hiçbir üniversite için doyurucu değil, zaten yerleşenlerin büyük çoğunluğu da burslu öğrenciler.

Gelemeyecek olan öğrenciler için de uzaktan eğitim kontrollü şekilde gerçekleşecek. Geçen yıl da hevesli başlamıştık ama pandemide patlak olmasıyla geriledi çünkü aşı yoktu. Yüz yüze eğitim için bu yıl aşı avantajımız var. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı aşılama ve kılavuz oluşturma çalışmaları da netlik kazandı. Gelecek olanlar için ayrılan aşı miktarı da şu an için yeterli. Bu gelişleri olumlu etkileyecek.

Üçünü uyruklu öğrencilerin 14 gün karantina ücretleriyle ilgili devlet üniversiteleri sorumlu tuttu. Bu konu ise süreci olumsuz etkileyecek. 1 Eylül’den itibaren devlet bizim sorumluluğumuza verdi. Bu ayrıca külfet olacak. Süreçte en sıkıntılı görünen nokta bu aşamadır. Bunun yanında uçaklarla gidiş gelişlerde sıklaştırılan seferler arttırıldı. Ama yine üçüncü ülke vatandaşları bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Biz öğrencileri olası tehlikelere karşı 1 hafta 10 gün öncesinde adaya gelmeleri için uyarılarda bulunduk.”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen:

“Kırmızı ülkelerden gelecek olan öğrencilerin karantina şartları çok net olmalı”

“Kontenjanın yarısı dolmuş, bu çok da kötü bir senaryo değil. Bazı bölümler ağırlıklı olmak üzere, özellikle bursu bölümlerin kısımları da neredeyse doldu. Bu da sevindirici bir durum. Genel anlamıyla bu orana olumlu bakıyorum.

Ek yerleştirmede de bu sayının artacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye’den gelen öğrenci sayısının azalacağı öngörüsü vardı, bunlar da doğru çıktı. YÖK’ün aldığı birtakım katı kararlar da yumuşatılırsa daha da iyi olacaktır.

Kırmızı ülkeden gelecek olan üçüncü uyruklu ülke öğrencilerinin özellikle ulaşımda sıkıntı yaşadığı yönünde oldu.

Bileklik ile ülkeye gelişleri kolaylaştıracak. Eğer öğrenci kalacak yer gösterirse karantinaya gitmiyor ve bileklikle bu yere gidiyor. Karantina şartları çok net olmalı ve havayolları da resmi olarak bilgilendirilmeli.

Öğrenciler için 45 bin aşı ayrıldı ve çalışma başlatıldı. Bu sayı ilk etapta bence yeterli olacak. Bununla ilgili de güzel bir çalışma başlatıldı, aşılı olmayanlara aşı hizmeti sunuluyor. Bu çok istediğimiz bir adımdı, ülkeye elişleri de olumlu etkileyecek.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın:

“Barajın düşürülmesi birçok öğrencinin daha ek tercih yapmasına neden olacak”

“Bu yıl Türkiye’de pandemi nedeniyle öğrencilerin lise seviyesinde de bazı aksamalar oldu, sınav sorularının da zor olmasıyla çok daha az öğrenci tercih yapacak sınav sonuçlarına ulaştı, bu oran %40 düştü. YÖK bununla ilgili olarak ilk kez ikinci ek yerleştirme yapacağını ve üçüncüyü de yapacağını açıkladı.

İkinci ek yerleştirmede ise baraj düşürüldü. Bu da birçok öğrencinin daha ek tercih yapmasına neden olacak. Her yıl yerleştirmelere baktığımız zaman eşdeğer öğrenci alanında yine büyük farkla çok fazla öğrenci aldığımızı gördük.

Burssuz yerleşen öğrenci sayısında, burs ile teşvik edilmeden üniversiteyi tercihe den öğrenci oranlarında her zaman birinci olduk.

İkinci yerleştirme soncunda ülkeye gelen öğrenci sayılarının artacağını düşünüyorum. Nispeten etkilendik ama %14’lik azalma ile geçen yılki rakamlara ulaşacağız.

Aşılamada akademik personelin %91’i aşılandı, gelecek olan öğrencilere de aşılama yapılacaktır. Aşılamamız da devam etmektedir.

Üçünü ülke vatandaşları, yani koyu kırmızı ülkelerden gelenlerin karantina ücretleri üniversite desteği ile kendi karşılayacak. Kendi evlerinde veya yurtlarında bileklikle yapılacak. Veya yurtlar da destek verecek. Kırmızı olanların beş gün, diğerlerinin ise karantina ücreti olmayacak.”

Uluslar arası Kıbrıs Üniveristesi Rektörü Halil Nadiri:

“Planlama, şeffaflık ve güvenin devalılığı bu süreçte çok önemli”

“Umudumuz bu sayının artması yönünde. Özellikle Türkiye’deki tercih yapacak öğrenci sayısının düşmesi nedeniyle bu etki öngörülmüştü. Ek yerleştirmeler ile süreç uzayacak. Umarım bu sayı artar. Üçüncü ek yerleştirmenin nasıl olacağı konusunda belirsizlikler var ama zamanla giderilir diye düşünüyorum.

Genel olarak geçen yıla göre Türkiye’den gelen öğrenci sayılarında %25 daralma olduğunu görüyoruz.

Uluslar arası öğrencilerin ülke akışını sağlamalıyız. Bunların %85, 90’ı bu ülkelerden geliyor. Bunlara 14 günlük karantina öngörüldü. Kendilerinin bu karantina ücretlerini karşılaması çok zor ve bu akışı olumsuz etkileyebilir. Yurtları tercih edenlere karantina sağlıyor, evde olanlara ise cüzi miktarda karantina desteği veriyoruz. Öğrenciler mevcut olan bilgiye göre, bileklikle karantina sürecini geçirmeyi planlıyor.

Öğrencilerin adaya ulaşımının makul olması, karantinasının makul olması, aşılanması, bu konularda süreklilik gerek ki bu kayıtlar artsın. Umarız bu kararlarda değişiklik olmaz, olursa ciddi mağduriyetlere neden olacaktır. Umarım sağlıklı ve kararlı olarak süreç yürütülür, ülkeye öğrenci akışı olur. Planlama, şeffaflık ve güvenin devalılığı çok önemli. Umarım süreci iyi şekilde yönetebiliriz. Karar değişiklikleri güvensizlik yaratır.”

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu:

“Ülkelere göre uygulanacak politikalarda nasıl etki sağlanacak yaşayıp göreceğiz”

“Genel olarak tercih sırlarında ciddi düşüş sağlandı, Türkiye’deki bu azalma Kıbrıs’a da yansıdı. Doluluk ve tercihlerde çok güzel bir noktadayız ama ilk kez ikici bir ek yerleştirme olacak, puanlar ikinci ek yerleştirmede düşürüldü, bu da gelişleri arttıracak. Bakanlığın açıkladığı aşılama politikası da olumlu yasıma sağlayacaktır. Ülkelere göre uygulanacak politikalarda ise nasıl etki sağlanacak yaşayıp göreceğiz. İlk kez karşılaştığımız bir durum ortada. Burada bakanlığın yaptığı açılımlar çerçevesinde umarım etkilenmeyiz.”