Yüksek voltajlı aküler yangına sebep oldu

Taşkınköy'de dün park halinde bulunan bir araç aniden alev aldı, yangın sonucu iki araç maddi zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Taşkınköy'de dün 17.00 sıralarında araç park yerinde park halinde duran MK 917 plakalı salon araç aniden alev aldı. Polis, yangının çıkış nedeninin aracın bagaj kısmındaki yüksek voltajlı akü pillerinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldiğini açıkladı.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu söz konusu aracın arka tamponu, farları, lastikleri ve bağajı tamamen yandı, oluşan ısadan dolayı arka camı patladı.

Yangın park halindeki başka araca da zarar verdi, KR 729 plakalı araç,sağ ön tamponu, sağ ön lastiği ve şoför kapısı ısıdan dolayı zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.