Yüksek Seçim Kurulu yeniden oluşturuldu
Yüksek Mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu’nun asli ve yedek üyelerini seçti.
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Yüksek Mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu’nun asli ve yedek üyelerini seçti.
Yüksek Mahkeme’nin 24 Mayıs tarihli kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak duyuruldu.
5/1976 sayıl ı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 17. maddesinin verdiği yetkiyi kullanan Yüksek Mahkeme, 4 Mayıs 2021’den geçerli olmak üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile asli ve yedek üyeleri seçti.
Yüksek Seçim Kurulu şu yargıçlardan oluştu:
Narin Ferdi Şefik- Yüksek Mahkeme Başkanı- Başkan
Mehmet Türker- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye
Gülden Çiftçioğlu- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye
Tanju Öncül- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye
Bertan Özerdağ- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye
Beril Çağdal- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Yedek Üye
Peri Hakkı- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Yedek Üye
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