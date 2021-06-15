Yüksek Seçim Kurulu: “Meclis’e seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini bildirdik, yanıt alamadık”

Yüksek Seçim Kurulu, Ara Seçim’in Haziran 2021’de yapılmaması konusunda basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı, ‘Meclis’e ‘İvedi’ kayıtlı bir yazı yazarak seçim tarihinin 21 Nisan’dan önce belirlenmesini bildirmelerine karşın Meclis Başkanlığı’nın halen bu yazıya cevap vermediğinin altını çizdi.

Yüksek Seçim Kurulu açıklamasında, “Meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14(6) maddesi, ‟Ara seçimlerde her yılın Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisince saptanan günde oy verilir, bugünden önceki altmışıncı gün seçiminin başlangıç günüdür” demektedir. Yüksek Seçim Kurulu, 2 Nisan 2021 tarihinde K.K.T.C Başbakanlığı ve Cumhuriyet Meclisi‟ne, ‟ İVEDİ‟ kayıtlı bir yazı yazarak, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası‟nın 14(6) maddesi gereğince, boşalan bir milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için Cumhuriyet Meclisi’nin Haziran ayı içerisinde bir gün saptaması gerektiğini, Yüksek Seçim Kurulu’nun 20 Haziran 2021 tarihini önerdiğini, seçim tarihi olarak 20 Haziran 2020 tarihinin saptanması halinde seçimin başlangıç tarihinin 21 Nisan 2021 olacağını, bu nedenle seçim tarihinin 21 Nisan 2021 tarihinden önce belirlenmesi gerektiğini bildirerek görev ve sorumluluğunu yerine getirmiştir. Meclis Başkanlığı halen bu yazıya cevap vermemiş ve Meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu‟nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir.