‘Yüksek Öğrenim Protokolü’nde yol yine İlahiyat’a çıktı

“TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği” anlaşması ile İlahiyat yerleşkesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne (ASBÜ-KKTC) verildi.



TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ersan Saner huzurunda imzalanan, ancak içeriği açıklanmayan protokole YENİDÜZEN ulaştı, protokolün aslında “Hala Sultan Eğitim Külliyesi”ni odak aldığı anlaşıldı. İmzalanan işbirliği protokolüyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – KKTC Yerleşkeleri onaylandı.



TC Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan "ASBÜ Kıbrıs Akademi Birimi" yeni bir işbirliği protokolü ile resmen Kıbrıs'a taşındı. İlgili üniversitenin “KKTC’de Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi Kurmasıyla İlgili” çerçeve onaylandı. Söz konusu yerleşkenin İlahiyat kampusunun de yer aldığı alan olduğu öğrenildi.



İşbirliği anlaşmasına Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu imza attı.

Ancak anlaşmanın ilk adımının 26 Haziran 2020’de Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından onaylanan protokolle atıldığı belirlendi.



Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hala Sultan Eğitim Külliyesi ile buranın sahibi görülen Kıbrıs İlim, Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında geçtiğimiz haziran ayında işbirliği protokolü imzalanmıştı.



Son imzalar atıldı

İmzalanan işbirliği protokolüne göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – KKTC Yerleşkeleri onaylandı.

Protokolde, “ASBÜ KKTC eğitim-araştırma tüzel kişiliğinin kuruluşu bir ana yerleşke ile zaman içinde gerçekleştirilecek kent içi ve kent dışı yerleşkelerden oluşacaktır” maddesine yer verildi.

KKTC Hükümeti bu protokolle birlikte söz konusu yerleşke için uygun arazi ya da binaları ABSÜ-KKTC’ye tahsis etmeyi taahhüt etti.



“ASBÜ KKTC bu tahsis veya kiralama işlemleri için 52-2008 sayılı yasada belirtilen ‘Yabancı’, veya ‘Yabancı Tüzel Kişi’ kapsamında değerlendirilmez” ibaresi de protokolde yer aldı.



Üniversitenin finansmanıyla ilgili kaynağın “KKTC’ye dönük projelere uygulanan finansman çerçevesinde bu yöndeki ödenekle sağlanacağı” da kayıt altına alındı.



“Tüm teşvik ve muafiyetler”

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin KKTC’de Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi Kurmasıyla İlgili Çerçeve Anlaşması’nda bir diğer dikkat çeken madde şu oldu:

“KKTC Hükümeti, ASBÜ eğitim-araştırma yerleşkeleri tesisi ve faaliyetleri ile ilgili KKTC’de yerel devlet/vakıf üniversiteleri ve uluslararası anlaşmalar ile kurulan üniversiteler için öngörülen tüm teşvik ile muafiyetleri sağlayacak ve ASBÜ KKTC’yi aynı statüde değerlendirecektir.”

Üniversite için oluşturulacak özel fonun mali denetimi de biri KKTC, ikisi TC tarafından seçilecek üç kişilik bir kurula verildi.



“ASBÜ KKTC akademik ve idari bakımdan özerk bir yapıya sahip olacaktır” denen protkolde, ASBÜ KKTC Yönetim Kurulu’nda ASBÜ Rektörü tarafından atanacak beş üyeye ilaveten KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından üst kademe yöneticiler arasından belirlenen iki üye ile T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri’nin yer alacağı belirtildi.



“İlahiyat”la bağlantı



Protokoldeki şu maddeler ise üniversiteyi doğrudan Haspolat’taki İlahiyat’a yönlendiriyor.



“Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ile Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (KİSAV) tarafından kurulmuş olan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) arasında yapılmış olan protokole istinaden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi ismi ile KKTC’de tescil edilen ticari unvan ve bu unvanın almış olduğu tüm izin, hak ve yetkiler ile Belediye, Sigorta, Çalışma, Vergi Daireleri, İhtiyat Sandığı vb. tüm sicilleri, ayrıca bu sicillere yapılan akademik, idari ve yerli yabancı çalışan kayıtları, tüm özlük hakları, sorumlulukları ve tüm borç ve alacakları bu anlaşma ile kurulan tüzel kişiliğin kapsamına girmiş olur ve bu anlaşmadaki tüzel kişiliğin kendisi olarak kabul edilir.”

“KKTC Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında Kıbrıs akademik biriminde eğitim ve öğretim verilecek programların yürütülmesine ilişkin ilke ve şartların belirlenmesi amacıyla imzalanan 23.06.2020 tarihli protokolde yer alan hükümlerin geçerliliği korunacaktır.”



İşte imzalanan protokol

Haziran 2020'de imzalanan İşbirliği Protokolü ve dönemin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun onayı



