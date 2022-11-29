YSK adayları geçici ilan etti: İŞTE ADAYLARIN TÜMÜ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için dün İlçe Seçim Kurullarına yapılan adaylık başvurularını başvuru sırasına göre geçici olarak ilan etti.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için dün İlçe Seçim Kurullarına yapılan adaylık başvurularını başvuru sırasına göre geçici olarak ilan etti.
YSK'nın seçim takvimi uyarınca, kesinleşen adaylar 3 Aralık'ta ilan edilecek.
Öte yandan YSK, bazı ilçelerde cinsiyet kotasına uyulmadan sunulan aday listelerini geçersiz saydı. Bazı siyasi partilerin bazı belediyelerde gösterdiği adayların, cinsiyet kotasına uyulmaması nedeniyle kabul edilmemesi konusunda YSK'nın ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
İŞTE GEÇİCİ ADAYLARIN TAM LİSTESİ
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