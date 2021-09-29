YouTube, aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını duyurdu

YouTube, uzmanların Covid-19 aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tuttuğu aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını ve dezenformasyon yasağını tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini açıkladı.

YouTube, söz konusu videoları kaldırırken aşı konusunda dezenformasyon yaydığını iddia ettiği Joseph Mercola ve Robert F. Kennedy Jr. gibi ünlü aşı karşıtlarının yanı sıra, Russia Today’in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalını kalıcı olarak kapattı.

Daha önce Covid-19 aşıları hakkında dezenformasyon yayan videoları kaldırmaya karar veren şirket, kararı tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini ifade etti.

YouTube’un global güven ve güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Matt Halprin, ‘şirketin yalnızca Covid-19 aşılarına odaklandığı için harekete geçmekte geç kaldığını, ancak başka aşılar konusundaki dezenformasyonun Covid-19 aşılarına karşı da şüphe doğurduğunu fark ettikleri için yasağı genişlettiklerini’ ifade etti.

AA’nın aktardığına göre Halprin, YouTube’un insanların aşılarla ilgili kişisel deneyimlerini anlattığı, yaşadıkları yan etkilerden ve problemlerden söz eden videolara, bilimsel tartışmalara ve aşıların tarihi başarı veya başarısızlıklarına yer verileceğinin altını çizdi.

‘133 bin video kaldırıldı’

Halprin, yeni politikası çerçevesinde aşı karşıtı 133 bin videonun kaldırıldığını bildirdi.

Şirket aynı zamanda güvenilir kaynakların bilgilendirici videolarına daha çok yer vermek için çalıştıklarını duyurdu.

Alternatif tıp ürünleri ticareti yapan Joseph Mercola ve ABD Senatörü John F. Kennedy’nin oğlu olan avukat Robert F. Kennedy Jr, ABD’de aşı karşıtı hareketin en ünlü yüzleri olarak dikkat çekiyordu.

Uzmanlar, Kanada’da yüzde 71, İngiltere’de ise yüzde 67 olan iki doz Covid-19 aşısı olanların oranının ABD’de 56’da kalmasını sosyal medyanın neden olduğu dezenformasyona bağlıyor.

Temmuz ayında ABD Başkanı Joe Biden da sosyal medya şirketlerinin aşı karşıtı dezenformasyondan sorumlu olduğunu ve sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etmişti.

YouTube tarafından gün içinde yapılan açıklamada, Russia Today’in (RT) Almanca yayın yapan iki YouTube kanalının kalıcı olarak kullanımdan kaldırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, RT DE’nin YouTube kanalının, “Covid-19 hakkında bilgilendirme politikasını” ihlal eden videoları yüklediği için ihtar aldığı ve bunun sonucu YouTube kanalına yeni video yüklemesinin askıya alındığı ifade edilmişti.