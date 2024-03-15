Yorgos Vasiliu hastaneye kaldırıldı

Eski Kıbrıslı Rum lider Yorgos Vasiliu'nun yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü Lefkoşa Genel Hastanesi'ne kaldırıldığı haber verildi.

Vasiliu'nun hastanede tedavi altında olduğunu yazan "Philenews" haber sitesi, Vasiliu'nun dün akşam yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü hastaneye gittiğini ve tedavi için hastanede kalmasına karar verildiğini belirtti.

92 yaşındaki Vasiliu, 1988-1993 yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.