“Yolsuzluklar kimsenin yanına kalmayacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali ve sendika yetkilileriyle bir araya geldi. Çeler, ülkede yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük, liyakatsizlik ve rüşvet iddialarıyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, “Halk, birilerinden hesap sorulmasını bekliyor. Yapılanlar kimsenin yanına kalmamalı” dedi.

“İlk 90 günde somut adımlar atacağız”

TDP’nin İlk 90 Gün Acil Eylem Planı'na değinen Çeler, hükümete gelmeleri halinde ilk 7 günde hayat pahalılığı kriz masası ve piyasa denetim ekibi kurmayı, 14. günde ise geçmişe dönük kamu işlemleri ve yolsuzluk iddialarını incelemek üzere Araştırma ve Soruşturma Kurulu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Çeler, Meclis'te de geçmişe dönük yolsuzluk iddialarının araştırılması için komiteler kurulmasını, kamu ihalelerinin canlı yayımlanmasını ve kamu harcamalarının şeffaflaştırılmasını öngördüklerini ifade etti.

Kolozali: “TDP Meclis'in ve halkın sigortası olacak”

DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali ise Çeler'le geçmişte emek mücadelesi ve sendikal haklar konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, TDP'nin Meclis'e güçlü şekilde gireceğine inandığını söyledi. Kolozali, “TDP hem Meclis'in hem de halkın sigortası olacaktır” ifadelerini kullandı.