Ailelerin adalet arayışı sürüyor

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü bugün 11'inci kez mahkemeye çıkarılacak.

Faciada yakınlarını kaybeden 28 kişinin ailesi, adalet arayışlarını sürdürmek amacıyla bir kez daha Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı.

Faciada yaşamını yitiren kendilerine teslim edilen cenazenin oğullarına ait olmadığını öne sürerek fethi kabir başvurusunda bulunan Gönül ailesi de mahkeme önünde yer aldı. Aile, duruşma öncesinde yaptığı kısa açıklamada, yeni bir DNA testi yapılmasını ve iddialarının açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Filo Jet faciasında eşini ve kızını kaybeden, kızı Anni Asel Hilaloğlu'nun cenazesi ise hâlâ bulunamayan baba Salim Hilaloğlu da duruşma öncesinde açıklama yaptı.

Arama çalışmalarının durdurulmasına tepki gösteren Hilaloğlu, "Küçücük kızı iki koca devlet bulamıyor... Arama çalışmaları uzatılabilirdi, kaçıp gittiler" diyerek çalışmaların yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Zanlıların mahkemeye getirilmesinin ardından duruşmanın başlaması bekleniyor. Zanlılar, bir önceki duruşmada 7 gün ek tutukluluk süresi almıştı.