Recep DAL

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü bugün 11’inci kez mahkemeye çıkarıldı.

9 zanlı hakkında aynı suçlama

Filo Denizcilik direktörü A.Ö. (Zanlı 1), geminin birinci kaptanı M.Ö. (Zanlı 2), ikinci kaptanı M.N.S. (Zanlı 3), birinci makinist Z.Ö. (Zanlı 4), ikinci makinist M.G. (Zanlı 5) ile mürettebat üyeleri S.E. (Zanlı 6), Q.Q. (Zanlı 7), V.H. (Zanlı 8) ve R.İ. (Zanlı 9), “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla soruşturuluyor.

"VDR kayıtlarının 59 günü incelendi, 9 günlük kayıt kaldı"

Mahkemede soruşturmayla ilgili bilgi veren polis, geminin VDR cihazındaki kayıtların incelenmesine devam edildiğini belirtti. Son 59 günlük kaydın incelendiğini aktaran polis, incelenmesi gereken 9 günlük kayıt kaldığını ve bu çalışmanın yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Polis, VDR kayıtlarının ses inceleme uzmanı tarafından incelendiğini ve kayıtlardaki konuşmaların çözümlendiğini kaydetti.

"Türk Loydu’ndan talep edilen belgeler ulaştı"

Soruşturma kapsamında Türk Loydu’ndan talep edilen belgelerin de polise ulaştığı belirtildi. Söz konusu belgelerin incelendiğini ifade eden polis, bu belgelerin ellerindeki mevcut kayıt ve belgelerle karşılaştırılacağını aktardı.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğünü belirten polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi için 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatı:

"30 Ağustos günü VDR çalışıyordu"

Zanlıların avukatı süreye itiraz etmezken polise bazı sorular yöneltti. Avukat, soruşturmada belirlenenin aksine 30 Ağustos'ta VDR'nin çalıştığını iddia etti. Polis ise iddiaları reddetti.

7 gün ek tutukluluk kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.