En fazla yağış Selvilitepe’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 6 kg ile Selvilitepe’de kaydedildiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında Kozanköy ve Alsancak’ta metrekareye 3’er, Pile’de ise 2 kilogram yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 1 kg arasında yağış kaydedildi.